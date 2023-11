Bonus trasporti per 577mila, fondi agli sgoccioli

(Teleborsa) - Sono quasi, cioè coloro che sono riusciti a ricevere la validazione del voucher sul sito del ministero del Lavoro dopo una lunga lista d'attesa. Il, mercoledì 1 Novembre, alle ore 8. Erano migliaia i cittadini in coda per aggiudicarsi fino aper l'accesso al trasporto pubblicoCon il nuovo stanziamento di, la piattaforma dedicata del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il bonus riapre con nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023.Il bonus è un contributo da utilizzare per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale, fatta esclusione per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.entro un limite massimo di 60 euro. A poter fare richiesta del voucher sono tutti i cittadini che hanno unIl bonus si può chiedere per se stessi o per un beneficiarioI dati di fine giornata, rilasciati dallo stesso Ministero del lavoroIl ministero spiega che il valore dei titoli emessi è di 32.523.787,32 euro. Per i ritardatari o chi non è riuscito a collegarsi, c'è ancora tempo, considerando che restano ancora 4.484.219,28 di euro.Il ministero del Lavoro ricorda che si tratta del secondo incremento del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto legge n. 131/2023 (”Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”). L’obiettivo, si spiega "è far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro".Come in ogni click day,legate allae ai lunghi tempi di attesa. Ma, c'è anche chi, sui social, ha mostrato soddisfatto lo prova della richiesta accettata.L'obiettivo del bonus - spiegava giorni fa il ministero - "è far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia". "Il Bonus Trasporti si è confermato un", affermava la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.è possibile collegarsi al sito bonustrasporti.lavoro.gov.it e accedere con il proprio Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Per quanto riguarda la dichiarazione del proprio reddito è sufficiente un’autocertificazione in cui si attesta di non superare i 20 mila euro. Ogni accesso riguarda la singola persona, dunque, nel caso in cui in famiglia si volesse fare domanda per ricevere più buoni, bisognerà completare una procedura alla volta. I figli maggiorenni, anche se a carico dei genitori, devono fare domanda in autonomia.