Immobiliare, Raffaele Israilovici (Presidente Gruppo Mevim): "Aumentato portafoglio short rent"

(Teleborsa) - "Nel corso dei primi dieci mesi del 2023 le strutture gestite dalla IM Home, controllata dalla società MEVIM, operante nel settore immobiliare e quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato, sono significativamente aumentate raggiungendo le 50 unità per ulteriori 200 posti letto disponibili nella sola città di Milano”. Lo comunica"Con l’aumento a 50 unità immobiliari, 39 delle quali all’interno del perimetro dell’area C di Milano, il portafoglio short rent detenuto dalla IM Home cresce esponenzialmente tanto che da parte della società sono in fase di definizione ulteriori nuove aperture che consentiranno di incrementare ulteriormente il numero di strutture in gestione rafforzando la linea di business short rent così come approvato dalla semestrale 2023”, conclude Raffaele Israilovici.