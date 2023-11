Le aziende puntano sulla sostenibilità ma manca il personale dedicato

(Teleborsa) - "La gran parte delle aziende europee(il 68% investirà più che nel triennio appena trascorso), mache si sono prefissati. Oltrecoinvolti puntano nei prossimi tre anni a rendere più efficiente il processo di smaltimento dei rifiuti. Tra gli aspetti che influenzano maggiormente le scelte di investimento vi sono anche gli aspetti reputazionali (75,3% delle preferenze) e quelli legati all’aspettativa dei propri clienti (73,2%)". È quanto emerge da un’analisi condotta daprincipale fornitore europeo di servizi di economia circolare, con circa 250 top manager di aziende attive in 6 paesi europei, tra cui l’Italia."La grande maggioranza del mercato si muove verso iniziative sempre più orientate sulle questioni ambientali, un dato importante e certamente positivo. Mancano ancora, tuttavia, alcuni interventi legislativi che possano aiutaread attivare anche le aziende non interessate alla sostenibilità per motivi di business o indisponibilità di budget", commentaSecondo la rilevazione di Interzero, i comparti dell’(82% dei manager lo conferma) e dell’(Food&Beverage, 81%) sono i più propensi ad attivare iniziative dinei prossimi 3 anni. In coda si trovano i settori del retail, della logistica (in entrambi si attiverà il 62,5% delle aziende) e dell’edilizia (66%).(41,8% dei manager coinvolti nella ricerca Interzero)fino a 150 mila euro nei prossimi 3 anni (23,9% fino a 50 mila e 17,9% fino a 150 mila). Più della metà (53,9%) spenderanno oltre 150 mila euro e oltre 2 su 10 (24%) oltre 500 mila euro."È importante che le imprese percepiscano concretamente quanto le iniziative di sostenibilità possano generare valore: oggi il 66% dei manager che abbiamo coinvolto lo comprende con chiarezza, ma le risposte rimangono ancora fortemente polarizzate e sono in molti a pensare che queste attività non abbiano impatto immediato sul business", conclude Bagna.