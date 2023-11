Lufthansa, utili III trimestre +47% con "estate da record"

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre con un utile in crescita del 47% rispetto all'anno precedente, a 1,2 miliardi di euro, grazie all'aumento della domanda e dei prezzi dei biglietti. I ricavi totali del Gruppo sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 10,3 miliardi di euro (anno precedente: 9,5 miliardi di euro). Con un fatturato in crescita del 18% per Lufthansa nei primi nove mesi dell'anno, a 26,68 miliardi di euro e utili netti quadruplicati a 1,6 miliardi il vettore tedesco parla di unae si attende un proseguimento della forte domanda per il trasporto aereo: solo tra luglio e settembre Lufthansa fa sapere di aver registrato 38 milioni di passeggeri-Il Gruppo ha generato unnel terzo trimestre, il secondo miglior risultato trimestrale della sua storia e un miglioramento del 31% rispetto all'Ebit rettificato di 1,1 miliardi di euro del periodo precedente."Desideriamo ringraziare i nostri clienti e i dipendenti del Gruppo Lufthansa per un'estate da record con i ricavi e gli utili più alti mai raggiunti in un'unica estate, compreso un utile operativo di 1,5 miliardi di euro nel solo terzo trimestre – ha commentato il–. Tutte le compagnie aeree del nostro Gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre. Anche se la situazione geopolitica rimane difficile, le nostre prospettive di prenotazioni ci danno motivi per essere positivi, non solo per un buon risultato quest'anno ma anche oltre".Il gruppo sottolinea che è in attesa dell'approvazione, da parte dell'Antitrust europeo, del via libera per la concordata. L'operazione viene elencata nel comunicato sugli ultimi risultati finanziari, tra quelle che si inseriscono nell'ambito della strategia del gruppo per rafforzare il suo profilo globale.Lufthansa conferma lee rimane fiduciosa su un miglioramento nel prossimo anno – ha detto ilnella conference call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre –. Le previsioni per quest'anno indicano un adjusted Ebit sopra i 2,6 miliardi di euro e un Net capex tra 2,5 3 3 miliardi di euro.