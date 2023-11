Payments Canada sceglie Nexi per garantire sicurezza propri sistemi

Nexi

(Teleborsa) - Payments Canada, organizzazione responsabile dell'infrastruttura di liquidazione e regolamento dei pagamenti in Canada, ha sceltoper rafforzare ulteriormente la resilienza di Lynx, il sistema di pagamento canadese ad alto valore. Basati sul modello di sistema di regolamento dei pagamenti lordo in tempo reale (RTGS), i trasferimenti di denaro elettronici regolati tramite Lynx sono rapidi, irreversibili ed effettuati con un regolamento definitivo in tempo reale.A partire da oggi,, appositamente progettata per garantire l'affidabilità e la resilienza del sistema Lynx. Infatti, grazie a questa tecnologia, l'organizzazione sarà in grado di operare anche in caso di interruzioni o problemi improvvisi.La tecnologia Nexi RECS fornisce a Payments Canada un portale aggiuntivo, attivabile per fronteggiare situazioni di emergenza, come un attacco doloso, un guasto alla rete, un disastro casuale o accidentale. In presenza di simili eventi, la tecnologia garantirebbe all'organizzazione la fornitura continua di un servizio essenziale per l'economia del Paese, fino al ripristino della normale attività."La sicurezza e la solidità dei sistemi di pagamento canadesi sono la priorità assoluta di Payments Canada - ha- Questo progetto, completato in collaborazione con i nostri operatori di Lynx, con Bank of Canada e con i nostri partner tecnologici IBM e Nexi, fornisce un"., ha aggiunto: "Questa implementazione in Nord America fornisce all'infrastruttura di pagamento di una delle maggiori economie mondiali una spiccata capacità di resilienza ad eventi critici. Nexi RECS svolge un servizio altamente efficiente che, a sua volta, riveste un ruolo incredibilmente importante nella protezione e nella sicurezza dell'RTGS per le banche centrali e gli operatori dei sistemi di pagamento., che consentirà alle transazioni di non arrestarsi in qualsiasi circostanza".