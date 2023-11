Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, arrivate al traguardo di metà seduta. La Banca d'Inghilterra ha confermato i tassi di interesse sulla sterlina al 5,25%, con un voto a maggioranza del direttorio, contro una quota minoritaria che avrebbe preferito alzare ancora i tassi di 25 punti base. Ieri la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse ai massimi da 22 anni.Sul mercato valutario, segno più per l', che mostra un aumento dello 0,77%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.989,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 80,9 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +181 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,50%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,59%,avanza dell'1,19%, e su di giri(+1,91%). Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,81%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 30.327 punti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,31%.Effervescente, con un progresso del 4,43%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,84%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,37%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,14%),(+7,91%),(+6,91%) e(+6,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,52%.