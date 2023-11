Revolut nomina Francesca Carlesi come CEO del Regno Unito

Deutsche Bank

Barclays

(Teleborsa) -, super app finanziaria con oltre 35 milioni di clienti, ha(Revolut NewCo UK), mentre la fintech attende una decisione da parte delle autorità sulla richiesta di ottenere una licenza bancaria nel paese.Revolut ha richiesto una licenza bancaria nel Regno Unito più di due anni fa, ma è ancora in attesa di approvazione, e nel frattempo ha vistoCarlesi è stata fondatrice e CEO di, startup britannica che fornisce mutui in soluzioni completamente digitali. In precedenza, ha lavorato presso, McKinsey e Bridgepoint Capital.