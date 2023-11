Borse asiatiche positive su scia Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Si muovono in frazionale rialzo le principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, mentre è rimasta chiusa la borsa di Tokyo per festività. I listini d'estremo oriente seguono i rialzi messi a segno da Wall Street all'indomani della decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi di interesse, con la scommessa dei mercati che la politica di inasprimento sia giunta al capolinea.Giornata di guadagni per l', che termina la giornata in crescita dell'1,33.Balza in alto(+2,51%); come pure, in denaro(+1,06%).In frazionale progresso(+0,55%); sulla stessa tendenza, sale(+1,13%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 2 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,15%.Il rendimento dell'è pari 0,92%, mentre il rendimento delscambia 2,67%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,2 punti; preced. 50,2 punti).