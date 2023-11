Positiva Wall Street, dati occupati rafforzano scommesse su fine rialzo tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 34.125 punti (+0,83%), proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.365 punti (+1,10%). Positivo il(+1,23%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,88%). A spingere gli acquisti sono i dati sul mercato del lavoro, che hanno mostrato che, rafforzando le speranze degli investitori che la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi di interesse.In particolare, secondo i dati pubblicati dal Bureau of Labour Statistics , sono stati aggiunti 150 mila posti di lavoro nei settori non agricoli () a ottobre, dopo che a settembre erano state create 297 mila buste paga, mentre gli analisti si attendevano un aumento di 180 mila di posti di lavoro. Inoltre, ilè aumentato leggermente al 3,9%, rispetto al 3,8% del mese precedente e al 3,8% del consensus.Tra i colossi USA che hanno rilasciato i, spiccano(che ha registrato ricavi in crescita e un utile in calo nel terzo trimestre 2023),(che ha segnalato un terzo trimestre oltre le attese grazie ai forti volumi di trading) e(che ha aumentato la guidance per l'intero anno e annunciato un buyback da 1 miliardo di dollari)., dopo che ieri sera ha pubblicato una(dando la colpa alla debolezza della domanda di iPad e wearable, soprattutto nel mercato chiave della Cina), nonostante abbia registrato risultati sopra le attese nell'ultimo trimestre, anche se le vendite complessive sono diminuite per il quarto trimestre consecutivo.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,71%),(+1,63%) e(+1,42%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,04%.Tra i(+4,24%),(+2,91%),(+2,70%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%.(+8,33%),(+7,34%),(+7,20%) e(+6,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,41%. Scende, con un ribasso del 4,36%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,82%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.