Societe Generale: utile 3° trim in calo per voci eccezionali, batte le attese

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche della Francia e dell'intera Eurozona, ha chiuso ilconpari a 6,2 miliardi di euro, in calo del 6,2% rispetto al terzo trimestre del 2022, principalmente a causa del picco dell'impatto delle coperture a breve termine sul margine di interesse raggiunto nel terzo trimestre del 2023 nel French retail.Ilè al 70,4% nel terzo trimestre del 23, con costi operativi in aumento di meno dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2022, a perimetro costante. Viene segnalato un bassoa 21 punti base nel terzo trimestre del 2023, ora previsto inferiore a 20 punti base per l'anno fiscale 2023.Societe Generale ha registrato unpari a -610 milioni di euro dovuto alla svalutazione dell'avviamento delle attività Africa, Bacino del Mediterraneo e Overseas e delle attività Equipment Finance per un importo totale di circa -340 milioni di euro, nonché alla contabilizzazione di un accantonamento per attività fiscali differite per complessivamente di circa -270 milioni di euro.L'del gruppo è stato quindi pari a 295 milioni di euro (in calo dell'80% rispetto all'anno precedente), superiore alla media di 168 milioni di euro in un consensus di 13 analisti compilato dalla società."Questo trimestre è stato caratterizzato da una, da un aumento limitato delle spese operative e da un basso costo del rischio - ha commentato il- Global Banking e Investor Solutions hanno registrato ricavi stabili rispetto al livello elevato dello scorso anno, mentre International Retail Banking ha mantenuto una solida performance".