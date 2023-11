Al via domani Ecomondo 2023

(Teleborsa) - Il mondo della, il salone di Italian Exhibition Group dedicato all’. L’appuntamento è da domani, nel quartiere fieristico di Rimini., più di 30 delegazioni - circa 280 rappresentanti di associazioni industriali, enti governativi, cluster, camere di commercio, rappresentanti istituzionali provenienti da Nord Africa, Africa Subsahariana, America Latina, Europa ed Est Europa -, e 350 buyer ospitati confermati, grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e di ICE Agenzia, insieme ai regional advisor di IEG. La manifestazione. Con approfondimenti di altissimo livello del ricco palinsesto di eventi:, 75 dei quali organizzati dal Comitato Tecnico Scientifico, diretto dal professor Fabio Fava dell’Università di Bologna. In collaborazione con i principali partner istituzionali e tecnici della manifestazione.Oggi pomeriggio si è tenuta una press preview per alcuni tra i media più importanti di Egitto, Africa centrale, Marocco, Tunisia e Algeria. Una grande occasione di visibilità anche per il territorio, grazie alla cassa di risonanza che Ecomondo vanta in tutto il bacino mediterraneo.Ecomondo 2023 si aprirà domattina alle 10.30 in hall Sud, con i saluti di, Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica,, Presidente Regione Emilia-Romagna,, Direttore Generale Promozione Sistema Paese, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,Assessora alla Transizione Ecologica, Blu Economy, Statistica del Comune di Rimini e del Presidente IEGA seguire inizieranno i lavori della 12ª edizione degli Stati Generali della Green Economy, promossa dal Consiglio Nazionaledella Green Economy, e quest’annoIn grado di generare benefici economici superiori ai costi necessari a realizzarla, e pertanto asset su cui puntare per promuovere la crescita., Commissario Europeo per l’Economia, terrà un discorso inaugurale in video, seguito dagli interventi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti(da remoto) e dii, Direttrice sostenibilità, tecnologie e scenari dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). Durante la giornata verrà presentata anchei, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, dalla quale emerge come la sola decarbonizzazione dell’economia italiana, a fronte di un investimento annuo di 14,7 miliardi di euro nel periodo 2020-30, porterebbe a un risparmio diretto di 6,6 miliardi l’anno, muovendo un indotto che assicurerebbe maggior entrate per lo Stato pari a 53 miliardi l’anno. Inoltre, con 123 gigawatt di nuove rinnovabili al 2030 si avrebbero430mila nuovi posti di lavoro, la circolarità nei rifiuti porterebbe 97mila nuovi occupati e un investimento nel ripristino degli ecosistemi di 261 milioni di euro genererebbe un valore aggiunto 10 volte superiore.L’edizione 2023 di Ecomondo si articolerà in- Wasteas Resource, Sites & Soil Restoration, Circular & Regenerative Bio-economy, Bio-Energy & Agroecology,Water Cycle & Blue Economy, Environmental Monitoring & Control-, e quattro nuovi distretti espositivi dedicati al tessile, alla carta, all’innovazione, con l’area per le start up, lo sportello green jobs & skills, il grande spazio dedicato alla blue economy, in collaborazione con Utilitalia. E ancora, il salone biennale in partnership con ANFIA, che ospiterà i principali marchi costruttori di veicoli per i servizi ecologici di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della nettezza urbana, a propulsione elettrica con area per i test drive. Imprese, tecnologie, intelligenze che fanno di Ecomondo l’ecosistema della transizione ecologica.