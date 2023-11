FS, oltre 7mila bambini dal Papa: per lo storico incontro 18 treni e 20 bus straordinari

(Teleborsa) -provenienti da 84 Paesi, oggi incontreranno Papa Francesco a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione dell’evento “Conilsocietà del Polo Passeggeri – è il vettore principale dell’evento che accompagnerà i giovanissimi protagonisti della giornata verso l’incontro con il Santo Padre. I bambini - spiega la nota ufficiale - sono partiti, con il treno,; con ivece, hanno raggiunto il vaticano daPer rendere ancora più speciale la giornata,e per tutto il Polo Passeggeri aver supportato questa iniziativa, unica nel suo genere. Un’occasione per sottolineare due valori fondamentali per il nostro Gruppo: la solidarietà e l’inclusione, che hanno contribuito a realizzare il sogno di tanti bambini, in una giornata che possiamo definire storica", ha sottolineatoPresidente Trenitalia.“Siamo. Insieme ai nostri treni e bus, abbiamo impiegato oltre 100 persone per ribadire l’impegno di Trenitalia, e di tutto il Polo Passeggeri, verso il territorio – ha dichiaratoAmministratore Delegato di Trenitalia - I bambini ci parlano di futuro e di ambiente tutti i giorni e noi, attraverso i nostri investimenti, il nostro lavoro e la nostra passione, vogliamo rendere questo futuro sempre più prossimo”.“Il treno è l’immagine più autentica del viaggio, della partenza verso una meta lontana e del gioco che affascina il bambino che è dentro di noi. Il treno è anche esempio di sostenibilità, attenzione all’ambiente e rispetto per nostra Madre Terra, come la definiva San Francesco”, ha dichiarato padreanche a nome di Marco Impagliazzo presidente della comunità di Sant'Egidio e Angelo Chiorazzo fondatore della Cooperativa Auxilium, organizzatori dell’evento 'I bambini incontrano il Papa'.per la disponibilità mostrata attraverso il notevole e non scontato supporto all’evento e per la sensibilità mostrata anche nella realizzazione della speciale livrea del treno Rock che porterà i bambini in Vaticano. Di fatto il treno e la sua speciale pellicolatura sono l’immagine di questo incontro che potremmo definire la “prima giornata mondiale dei bambini con il Papa”.Durante l’incontro con il Papa si esibiranno sul palco il PiUna delegazione di bambini di diverse nazionalità, inoltre, rivolgerà alcune domande al Santo Padre sui temi più cari ai giovanissimi: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.L’incontro - chiude la nota - è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant'Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.