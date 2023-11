Ue, Giorgetti: vedo "pericolosa involuzione burocratica"

(Teleborsa) -, una specie di bolla incapace di dare risposte ai problemi nuovi posti dalle sfide globali".Lo ha detto il ministro dell'Economia,intervenendo ad un convegno sul ruolo degli enti locali nel futuro dell'Unione europea. Il problema italiano delle infrastrutture, ha spiegatosicuramente è un problema finanziario, non possiamo dimenticare il problema dei vincoli di bilancio anche in termini di infrastrutture, perché se le regole che ci siamo messi a livello europeo penalizzano gli investimenti, li considerano come una spesa da limitare, da censurare diventa molto difficile non solo realizzare le opere, ma competere a livello globale nella transizione energetica e quant'altro".Nella stesura del PNRR, ha sottolineato ancora Giorgetti, era mancata "la capacità di visione strategica di programmazione del futuro del Paese". Con il Pnrr, ha detto, "i. Tutti i progetti, vecchi e nuovi nel cassetto, sono stati tirati fuori e messi nel Pnrr, però è mancata la capacità di visione strategica e di programmazione. Si è dato corso a tanti progetti quasi tutti meritori, ma senza una visione complessiva del futuro del Paese".Infine, riferendosi a una norma prevista nella legge di Bilancio di una "tassa" a hoc che verrebbe applicata alla busta paga dei frontalieri italiani, il cui introito servirebbe come contributo al Servizio Sanitario Nazionale, ha detto: "Possiamo discutere delle modalità e dell'entità, ma il principio è sacrosanto"."il tema più caldo in questi giorni e che ha fatto discutere è la proposta nella legge di bilancio di chiedere un contributo ai frontalieri che optano per il Ssn italiano. Tra il sistema svizzero che richiede un contributo, forme di assicurazioni private, e il Snn italiano completamente gratuito, questo principio è giusto, è un principio di giustizia. Circa l'entità e le modalità dobbiamo discutere e se ne discuterà in sede regionale perché la competenza della materia è regionale". "È una seria situazione per il reperimento del personale sanitario nelle zone di confine che ci fanno concorrenza - ha sottolineato -.