Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo il dato del surplus commerciale della Cina che accusa a ottobre un brusco calo. Si tratta del dato più basso da febbraio 2023 e segnala le persistenti difficoltà dell’economia. L’export è in contrazione annua per il sesto mese di fila.L'indice giapponesecede l'1,39%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,14%.Variazioni negative per(-1,29%); con analoga direzione, in forte calo(-2,44%) dopo il balzo della vigilia, sulla notizia che le autorità finanziarie della Corea del Sud avevano annunciato la decisione di reintrodurre il divieto di short selling, fino alla fine di giugno del 2024.Poco sotto la parità(-0,44%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,22% , dopo che la banca centrale dell’Australia, ha alzato i tassi principali di riferimento al 4,35%. Si tratta della 13esima stretta monetaria da quando la RBA ha iniziato ad alzare i tassi, nel maggio del 2022, al fine di contrastare il balzo dell’inflazione..Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,17% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 3,9%)01:50: Partite correnti (atteso 3.000 Mld ¥; preced. 2.280 Mld ¥)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%).