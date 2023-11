Cyberoo: lancia CYBShield, applicazione per dispositivi mobili

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI innovativa e specializzata in cyber security per le imprese, ha lanciato CYBShield, un'applicazione per dispositivi mobili, pensata per i clienti Cyberoo, soprattutto per quelli che utilizzano il servizio Cypeer e volta a evidenziare gli interventi di sicurezza e lecriticità rilevate sull’intero ecosistema IT.CYBShield fornisce un puntuale report su tutte le attività che i sistemi Cyberoo effettuano sull'infrastruttura del cliente, evidenziandone con estrema velocità in tempo reale, eventuali problematiche, soprattutto a rilevanza alta o critica."La realizzazione dell'app conferma l’impegno di Cyberoo nel destinare parte dei ricavi agli investimenti in Ricerca & Sviluppo – dichiara Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo – e di puntare alla collaborazione tra differenti team interni al perimetro aziendale, oltre al costante dialogo con i clienti per rendere le nostre soluzioni sempre più efficaci e in linea con le specifiche esigenze”.