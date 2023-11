Ecomondo al via a Rimini. Pichetto annuncia legge quadro su consumo del suolo

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si è alzato ilsullail salone didedicatohe parte oggiallaQuella delè una edizione da record:La manifestazione porterà in fiera ledei diversi mondiCon approfondimenti di altissimo livello del riccoPresente. Quella delper il nostro paese. Ecco perché "il governo ha intenzione di presentare, con i tempi dovuti, una legge quadro" per regolamentarlo, ha detto il Ministro. "Noi affronteremo la questione, abbiamo intenzione comecon i tempi dovuti una legge quadro - ha spiegato -, la legge quadro perché queste competenze sono poi ripartite a livelli regionali e a livelli comunali, legge quadro che deve avere proprio come ridisegno il consumo del suolo". Quello del consumo del suolo è "un tema importante" che necessità però di una "valutazione rilevante". Infatti "abbiamo molti dei fabbricati in questo Paese costruiti negli anni 50-60 con il cemento armato che, a differenza delle pietre utilizzate dai romani o il mattone utilizzato dai romani, ha una durata di vita a scadenza"Siamo convinti che l'autostrada" per raggiungere le sfide ambientali "e. Questa è la sfida da portare avanti. Dobbiamo andare a colpire l'emissione e non lo strumento", ha dettoalla cerimonia di apertura di Ecomondo a Rimini.Preesidente di IEG, nel suo saluto introduttivo, ha ricordato che "la storia di Ecomondo nasce dalla doppia intuizione di due persone eccezionali:, che nel 1997 come ministro dell’Ambiente presentò il decreto che porta il suo nome e che ha cambiato il paradigma con cui si era sempre affrontato il tema rifiuti in Italia. E, il nostro compianto presidente, che nello stesso anno ha inaugurato la fiera “Ricicla”, oggi Ecomondo. In sua memoria IEG ha voluto istituire un premio per le imprese a più alto tasso di innovazione presenti in fiera: il Premio 'Lorenzo Cagnoni' per gli innovatori green"., Assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, sottoloinreato che questa fiera "apre anche le start-up, che incarnano un modello di innovazione imprescindibile per il nostro progresso. Quest’anno inoltre la manifestazione si arricchisce di un’area legata alla Blue economy, settore particolarmente strategico per Rimini"., ha ricordato che la regione "ha superato il 73% di raccolta differenziata, ma dobbiamo investire ancora di più contro il consumo di suolo".Un passaggio sui rapporti conche "sono ottimi, sia come governo che come paese. E anche come clienti per la fornitura del gas". Tra l'altro c'è "rispetto al Piano Mattei da parte dell'Italia un grande impegno di aiuto o cooperazione con le realtà economiche in particolare del Nord Africa e l'Algeria è uno dei nostri partner privilegiati", ha detto a margine della cerimonia di apertura.Anche con la T"ci sono iniziative" in corso, ha ricordato il ministro dell'Ambiente. "Se pensiamo che dalla Tunisia dovremo arrivare poi con la linea di corrente continua di importazione, forse la più importante al momento, che è già prevista e finanziata anche dall'Unione Europea" allora "credo che i rapporti di cooperazione siano fortissimi", ha concluso.Su"Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma presto "dovrebbe essere portato in Consiglio dei ministri. Stiamo vedendo anche i nodi politici, i nodi tecnici" proprio perché "sia qualcosa che funziona". "e, ha concluso il ministro.Intanto, in occasione dell'apertura di Ecomondo, è stata presentata agli Stati Generali della green economy, la tradizionale Relazione dalla quale emerge un quadro a tinte fosche . La decarbonizzazione, infatti, non è in linea rispetto ai nuovi target europei. Le emissioni di gas serra sono aumentate dal 2019 al 2022. L'energia rinnovabile nel 2022 è diminuita e il trend non è al passo con gli obiettivi europei. Buono il livello di riciclo dei rifiuti, anche se il tasso di utilizzo di materia proveniente dai rifiuti, pur restando positivo, è diminuito.