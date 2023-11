Il Muro dei 100 a Roma: i volti della sostenibilità per promuovere l’Agenda2030

(Teleborsa) - Quando si sente parlare di, molto spesso, forse troppo, si pensa a qualcosa di distante da noi e dal nostro quotidiano. Eppure, l’unico modo per raggiungere realmente gli obiettivi preposti dall’agenda, fondamentali per la cura e il benessere del nostro pianeta, è proprio quello diche li hanno mossi, di dargli, agendo localmente per un problema globale.La no-profit- fondata dall’imprenditrice- non solo fa suoi questi principi, ma da anni, a partire da quella ambientale fino ad arrivare a quella sociopolitica. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 sono indivisibili e interconnessi e come tali Yourban 2030 li considera, attraversola società tutta sul tema.Dopo glidipinti con la pittura fotocatalitica e gli, questa volta, il primoche racconta la sostenibilità a 360° attraverso l’esempio di coloro che nella loro quotidianità si impegnano per un cambiamento sociale e culturale sostenibile. L’obiettivo è quello di costruire unae tutelare il nostro ecosistema, pernecessarie al raggiungimento di un futuro migliore per tutti, in ogni parte del mondo, partendo da Roma. Insomma, il cambiamento non è solo ambientale, ma sociale, proprio come l’Agenda 2030 richiede, in un’ottica di unione e condivisione.e rappresentati a, sono i volti di persone che giorno dopo giorno partecipano al cambiamento. Il Muro dei 100 nasce grazie allatra, il community magazine che racconta il territorio urbano,uno dei brand più innovativi e flessibili del design, leader nella produzione di mosaici e piastrelle in bioresina,, il progetto artistico innovativo che nasce dall’idea di installare smart wall digitali nelle principali città del mondo,, galleria d'arte di Roma e, la piattaforma di Giving Economy che trasforma ogni acquisto in una donazione.Propriosi è espresso così riguardo al Muro dei 100: "Si è creatahe abbiamo fotografatoSi è creato un. Lo scienziato con l’animalista e il politico ad esempio. Hanno creato scambio e divertimento, che per me è fondamentale". Si tratta, quindi, di un’unione di competenze e diche convergono per la realizzazione di un muro che non è solamente un muro, ma che porta con sé tutti gli obiettivi che l’intera società dovrebbe far propri., fondatrice di Yourban 2030 si esprime in merito al Muro dei 100: "Abbiamo deciso di aderire a questa campagna e pensato di dargli una connotazione sostenibile,dal nostro primo intervento su Roma:. A distanza di 5 anni da quell’ottobre 2018 quando abbiamo deciso di lanciare un appello alla città - e non solo -, ildiventa l’occasione per fare unaa rendere il futuro delle nostre città più inclusivo e dargli voce e spazio in modo trasversale. Ma anche di. Nel portare avanti questa campagna ci siamo accorte che sono molte di più le persone che si occupano di cambiamento sostenibile per questo ci auguriamo di continuare in questa mappatura, non solo a Roma ma in tutta Italia per".Un muro per le persone, per prendersene cura,e tutte le forme di uguaglianza. Anche un muro per lada raggiungere con l’e la, un muro per laper un fua livello economico, sociale e tecnologico, e un muro, fondamentali per creare messaggi condivisi come questo. Infine, ma non per ultimo,, per quel futuro ecosostenibile al fianco della natura che in molti associano come unico obiettivo dell’Agenda2030, senza considerare i precedenti, interconnessi e indivisibili.