La SIA, valore della produzione a 11,1 milioni nei 9 mesi. Guidance confermata

La SIA

(Teleborsa) -, società quotata su su euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha chiuso icon unper 11,1 milioni di euro, in aumento del 13,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.Ladel periodo è pari a 4 milioni di euro, con un incremento rispetto al secondo semestre (88 mila euro) legato anzitutto alla raccolta rinveniente dalla quotazione, avvenuta nel mese di agosto ed al pagamento - nello stesso periodo – degli oneri fiscali e previdenziali relativi all'anno corrente.Ilsi attesta a 34,9 milioni di euro. La crescita a parità di periodo dell'anno scorso (29,2 milioni di euro) è pari al 19,8%, coerentemente con il generale ramp up del business della Società. Rispetto all'ammontare di giugno (36,9 milioni di euro) sono stati trasformati in ricavi 3,6 milioni di euro e sottoscritti nuovi accordi per 1,6 milioni di euro."Il terzo trimestre dell'anno conferma il trend positivo del business, anche con riferimento alle nuove industry che sempre più caratterizzano il nostro percorso - ha commentato l'- Ancora una volta, siamo estremamente soddisfatti del consolidamento del backlog, che resta solido grazie ai nuovi accordi sottoscritti, nonostante i ricavi siano cresciuti di quasi il 50% rispetto al dato di giugno"."In particolare, siamo molto contenti del ramp up di accordi sottoscritti per il verticale mobility, che ci consentono di diversificare il nostro portafoglio e di sviluppare al nostro interno nuovi centri ci eccellenza - ha aggiunto - Il combinato disposto di questi elementi ci consente di, sia in termini di Valore della Produzione che di marginalità".