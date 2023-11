Casta Diva in rally dopo l'acquisizione di Akita

Casta Diva Group

(Teleborsa) -a Piazza Affari per(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo che ieri sera ha annunciato , una delle più importanti case di produzione di spot pubblicitari in Italia.A spingere gli acquisti è anche l'annuncio che la società pubblicherà prossimamente unche terrà conto dell'importante spinta derivante dall'integrazione con Akita.Spicca il volo, che si attesta a 1,285 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,337 e successiva a quota 1,467. Supporto a 1,207.