De Nora taglia guidance su fatturato 2023, aggiornerà piano industriale

Industrie De Nora

thyssenkrupp nucera

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha chiuso iconpari a 629,8 milioni di euro, in crescita del 2,1% (+5,4% a cambi costanti) rispetto ai 616,6 milioni di euro riportati nei primi nove mesi del 2022. Tale evoluzione riflette la sostanziale stabilità del segmento Electrode Technologies (+4,6% a cambi costanti) e la crescita riportata dal segmento Energy Transition, che hanno più che compensato la normalizzazione del segmento Water Technologies Business attribuibile alla linea Pools.L'è pari a 124,3 milioni di euro (145,9 milioni al 30 settembre 2022), con un EBITDA Adjusted margin pari al 19,7% (-400 bps). L'si attesta a 198,6 milioni di euro al 30 settembre 2023, in crescita del 211% rispetto ai 63,9 milioni nel pari periodo 2022, in seguito al provento straordinario non ricorrente di 133 milioni, legato alla quotazione della società collegataalla Borsa di Francoforte."Nel breve periodo il mercato sta registrando una, dovuta al moderato sviluppo delle diverse normative, all'evoluzione delle energie rinnovabili e anche a fattori macroeconomici globali - ha commentato l'- Riteniamo che queste componenti unite all'estrema innovatività del settore, che impone ai clienti finali i tempi tipici di una curva di apprendimento, possano portare nel breve a uno sviluppo più equilibrato del mercato".Considerando anche il proseguimento della normalizzazione della linea di prodotto Pools, De Nora ritiene che ilconsolidato complessivo delsi posizionerà nel range compreso fra 850 e 870 milioni di euro (alla semestrale era stato indicata la parte bassa del range ipotizzato in precedenza, 900-950 milioni).Alla luce degli scenari macroeconomici e dell'evoluzioni attese nei singoli mercati di riferimento, il management di De Nora è impegnato nell'relativo al periodo 2023 - 2026, che verrà comunicato al mercato in occasione della presentazione dei. In particolare, con riferimento al segmento Energy Transition, pur in uno scenario di crescita, si attende un ridimensionamento degli obiettivi al 2025 tenendo in opportuna considerazione una minor velocità di sviluppo del mercato dell'idrogeno verde.Il CdA ha, dando mandato ad un primario intermediario specializzato per procedere ad acquisti sino ad un importo massimo complessivo di euro 45 milioni, che potrà essere incrementato di ulteriori euro 45 milioni.