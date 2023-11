Mondadori conferma outlook 2023 dopo 9 mesi in crescita

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso iconpari a 679,9 milioni di euro, rispetto a 678,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022, evidenziando una crescita dello 0,3%. Al netto delle variazioni di perimetro intervenute tra i due periodi in esame, la crescita organica dei ricavi è stata pari all'1,1%.L'nei primi nove mesi 2023 è stato pari a 129,3 milioni di euro, evidenziando un incremento di circa 14 milioni di euro. Il, dopo la quota di pertinenza di terzi, è stato positivo per 66,3 milioni di euro e ha evidenziato un miglioramento di 8 milioni di euro (circa il 14%)."Il Gruppo Mondadori ha registratonei primi nove mesi del 2023, ascrivibile al proseguimento di un'attenta gestione operativa, al contributo delle recenti acquisizioni e alle sinergie derivanti dalla loro integrazione, che hanno consentito un miglioramento della performance di tutte le aree di business e un rafforzamento patrimoniale del Gruppo - ha commentato l'- Possiamo quindi confermare quanto già annunciato lo scorso 29 giugno in termini di risultati attesi per l'esercizio in corso, ovvero un miglioramento sia dal punto di vista economico, sia finanziario".Laescluso IFRS 16 al 30 settembre 2023 è ammontata a -152,3 milioni di euro (debito netto), in miglioramento di oltre 20 milioni di euro rispetto a -173,4 milioni del 30 settembre 2022, per effetto della rilevante generazione di cassa del business e nonostante il cash-out relativo alle acquisizioni realizzate negli ultimi 12 mesi e alla distribuzione di dividendi realizzata a maggio 2023 per circa 29 milioni di euro.: ricavi in crescita single-digit; EBITDA Adjusted in crescita high single-digit / low double-digit, con una marginalità attesa compresa tra il 16% e il 17%; risultato netto in crescita di circa il 20%; Cash Flow Ordinario atteso tra 65 e 70 milioni di euro, in incremento fino al 15%; indebitamento finanziario netto di Gruppo (IFRS 16) atteso a 1,0x EBITDA Adjusted a fine 2023.