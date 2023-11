Assogestioni: PIR valgono 8% del flottante EGM, supportano crescita mercato

(Teleborsa) - L'degli indici di Borsa si attesta all'e al 9% per le mid-cap, contro l'1,3% del FTSE MIB. È quanto emerge dall'aggiornamento con dati a fine giugno 2023 dell'Osservatorio PIR curato dall'Ufficio Studi di Assogestioni, che monitora costantemente l'andamento del mercato dei PIR, sia ordinari che alternativi, che ad oggi vale circa 19 miliardi di euro.I PIR ordinari hannoper le società a minore capitalizzazione, in quanto, sul 70% del portafoglio in emittenti italiani, investono il 51% al di fuori del FTSE MIB contro il 25% previsto dalla normativa, e il 17% ad esclusione sia del FTSE MIB che del mid-cap contro il 5% stabilito dal legislatore."I, come dimostra il dato dell'incidenza del flottante, pari a circa 230 milioni di euro di investimenti - commenta, Senior Research Analyst dell'Ufficio Studi di Assogestioni - Dalla nascita di questi strumenti nel 2017, il numero delle società quotate nell'allora AIM ora EGM è più che raddoppiato, passando da circa 90 società a 193, a dimostrazione di come i PIR abbiano reso più liquido e spesso questo segmento di Borsa Italiana".I dettagli su classi di fatturato e numero dei dipendenti delle aziende nel mirino dei PIR ordinari attestano che le: il 46% degli investimenti effettuati sull'EGM riguarda società con un fatturato fino a 50 milioni di euro e il 54% ha meno di 250 dipendenti, a segnalare ancora una volta la piccola-media dimensione delle aziende beneficiarie. Inoltre, oltre un terzo delle aziende dell'EGM su cui investono i PIR ordinari appartiene, infatti, al comparto industriale.L'orientamento appare analogo anche per i PIR alternativi, un mercato ancora piuttosto contenuto, che ad oggi vale 1,5 miliardi di euro di attivi. Laattualmente investito risulta, che pesano per l'84% del totale. L'8% è diretto all'EGM, il 5% in small-cap e il 2% in mid-cap.In particolare, il 32% del non quotato riguarda aziende con une il 52% aziende con un fatturato tra i 50 e i 250 mln euro. Anche il 36% delle società dell'EGM incluse negli investimenti dei PIR alternativi fattura meno di 50 milioni di euro. Il 48% delle aziende quotate sull'EGM che ricevono flussi dai PIR alternativi ha un fatturato da 50 a 250 milioni di euro."Il consolidamento dei primi risultati dei PIR alternativi conferma come questi. Sono infatti circa 600 milioni gli investimenti effettuati dai PIR alternativi, di cui oltre il 90% relativi alle società non quotate o quotate sull'EGM, quindi PMI ad alto potenziale", aggiunge Morassut.Infine, confrontando gli, l'81% degli investimenti di questi ultimi riguarda aziende con fatturato fino a 250 milioni di euro, rispetto al 15% dei PIR ordinari per la stessa classe di fatturato.