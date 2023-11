Becton Dickinson in discesa a New York

produttore di apparecchiature e materiali medici e diagnostici

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,23%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 228,8 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 236,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 225,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)