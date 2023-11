Legge di Bilancio, governo a lavoro per correggere norma su taglio pensioni per medici e statali

(Teleborsa) - Torna sul tavolo del governo il provvedimento inserito inche dovrebbe tagliare ledi. La norma aveva fatto discutere e sollevato le proteste delle due categorie di lavoratori e non è escluso che il governo possa mettervi di nuovo mano per correggerla. Se da un lato si vuole evitare che la questione porti i medici a scioperare – i sindacati Anaao e Cimo hanno già fissato per il prossimo–, dall'altro c'è da valutare la possibilità che sussista un profilo di incostituzionalità.Inoltre Palazzo Chigi teme che la misura possa innescare unadei, con possibili contraccolpi non solo in corsia, ma anche per le pratiche delaperte negli enti locali. Sul dossier quindi è stato deciso un supplemento di indagine. "Si sta lavorando e sono in corso verifiche ulteriori, per trovare possibili soluzioni nell'ottica di un intervento complessivo", ha dichiarato il ministro dei rapporti con il Parlamentoin question time."C'è tutta l'intenzione e l'interesse a cercare di rivedere la norma", ha assicurato anche il ministro della Salute. Il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,, ha invece sottolineato come dietro tutto ci sia "un'incongruità che rischia di essere incostituzionale",aggiungendo che il governo sta lavorando perché la norma venga "espunta dalla manovra".Il contesto macroeconomico e le sfide del prossimo futuro intanto sono state al centro del primo faccia a faccia tra la presidente del Consiglio,, e il nuovo governatore della Banca d'Italia,. Il nuovo inquilino di via Nazionale si è insediato la scorsa settimana ma l'incontro è stato rinviato ad oggi per motivi di agenda: Meloni era infatti a Londra per il vertice sull'Intelligenza artificiale. Secondo quanto sostiene Ansa, non si sarebbe trattato semplicemente di un saluto istituzionale, ma di un primo confronto su parecchi temi, per porre le basi per una stagione di scambio e collaborazione.