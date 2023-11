Leonardo, ricavi primi 9 mesi a 10,3 miliardi

Leonardo

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2023 i Ricavi disono in crescita del 3,5% (4,8% rispetto al dato Rettificato), grazie anche alla significativa ripresa delle Aerostrutture (+32% rispetto ai primi nove mesi del 2022) ed all’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza.Alla crescita dei Ricavi si affianca una crescita dell’del 4,0%, maggiormente evidente con riferimento al dato Rettificato (6,3%), ed una solida redditività in tutti i segmenti di business.Risultato netto ordinario: pari a 290 milioni di euro, (387 milioni nel periodo a confronto) riflette, viceversa, l’incremento degli oneri finanziari legati principalmente alle operazioni in cambi ed al riflesso delle partecipazioni non strategiche valutate ad equity.: pari a 301 milioni di euro (662 milioni nel periodo a confronto) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza di 11 milioni legata alla cessione del ramo ATM da parte di Selex ES, Llc. Il dato del periodo a confronto rifletteva, viceversa, la plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni del business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo DRS, per 275 milioni.In considerazione dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2023 e delle aspettative per i successivi, si confermano le Guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2022."I primi nove mesi 2023 confermano la solidità del business in linea con le aspettative - ha dichiarato-. Leonardo ha incrementato il portafoglio ordini e ha confermato la propria competitività in tutte le aree di business. Le Aerostrutture stanno confermando il percorso di recupero in linea con le attese".