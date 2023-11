Marcolin, utile 9 mesi sale a 13,5 milioni di euro

The Estée Lauder Companies

(Teleborsa) -, azienda tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, ha chiuso iconpari a 421,6 milioni di euro (in incremento del 3% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Rispetto ai primi nove mesi del 2022, continua la crescita delle performance di Marcolin in un mercato ad alto potenziale come quello asiatico (+86% a cambi correnti e +91% a cambi costanti). Positiva la performance dell'area EMEA (+4% a cambi correnti e +5% a cambi costanti). In lieve flessione nei primi nove mesi del 2023 la performance nel continente americano (-4% a cambi correnti, -2% a cambi costanti).L'ha raggiunto l'ammontare di 64,6 milioni di euro, facendo segnare un importante incremento del 28% rispetto ai €50,5 mln consuntivati nello stesso periodo dell'esercizio precedente.è di 13,5 milioni di euro (+11,7 milioni di euro rispetto lo stesso periodo del 2022).I primi nove mesi dell'anno sono statidall'operazione strategica relativa alla sottoscrizione dell'accordo di licenza con(ELC) per TOM FORD Eyewear. Inoltre il gruppo ha di recente concluso l'acquisizione di ic! berlin, realtà dell'occhialeria indipendente fondata a Berlino nel 1996.