MFE-MEDIAFOREUROPE

(Teleborsa) - I, società di, hanno registrato in ottobre una crescita dell'8,0% rispetto all'2022. E il mese di novembre, in base ai dati disponibili a oggi, dovrebbe mantenere un incremento analogo.Sono i dati che, amministratore delegato di Publitalia, ha anticipato oggi in un'intervista a "Il Sole 24 Ore" e che MFE ha confermato in una nota.