Zurich prevede ulteriore buyback dopo conti 9 mesi positivi

Zurich

(Teleborsa) - La compagnia assicuratrice svizzeraha chiuso icon ricavi assicurativi del ramoin aumento del 9% (su base reported e like-for-like) a 34,6 miliardi di dollari, trainati dalla forte crescita delle assicurazioni commerciali e retail, supportata da aumenti delle tariffe del 6%. I premisono aumentati del 23% su base like-for-like a 12,2 miliardi di dollari."Abbiamo mantenuto lo slancio nel terzo trimestre, garantendo una crescita continua dei ricavi dopo una prima metà dell'anno molto forte e un ottimo inizio del nuovo ciclo finanziario - ha commentato il- Ciò ci rende fiduciosi che saremo in grado di chiudere l'anno in modo positivo e di raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2023-2025".Al 30 settembre 2023, il(SST) di Zurich è stimato al 266% e rimane ben al di sopra del livello target (almeno il 160%) del Gruppo. Ciò si confronta con il 263% al 30 giugno 2023.Zurich "prevede di integrare il dividendo con un", si legge nella nota sui conti.