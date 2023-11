Wynn Resort batte le attese ma titolo non si scalda

Wynn Resorts

società che gestisce una importante catena di Casino

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 6,03%.Il colosso dei casinò ha battuto le attese con i risultati del terzo trimestre. L’del periodo si è attestato a 99 centesimi per azione contro attese degli analisti per 75 centesimi. Ilè pari a 1,67 miliardi superiore agli 1,59 miliardi di ricavi stimati dal consensus.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 87,11 USD, con il supporto più immediato individuato in area 82,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 79,72.