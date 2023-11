EuroGroup Laminations, utile 9 mesi scende a 30,5 milioni per balzo oneri finanziari

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso iconpari a 644,2 milioni di euro, in flessione dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022 (651,1 milioni di euro). Il risultato in linea con il 2022 è stato guidato dalla solida crescita del segmento EV & Automotive, che ha quasi completamente compensato la contrazione del segmento Industrial.L'è stato pari a 82,4 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente, con un EBITDA Margin al 12,8%, in netto miglioramento rispetto all'11,8% registrato nei primi nove mesi del 2022. Ilè stato pari a 30,5 milioni di euro, rispetto a 32,3 milioni dello stesso periodo del 2022, in conseguenza di un'incidenza significativamente più elevata degli(14,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023 rispetto a 4 milioni nello stesso periodo del 2022), che includono perdite non realizzate su cambi per 2,5 milioni al 30 settembre 2023, rispetto a un utile su cambi per 5,1 milioni al 30 settembre 2022."Nel terzo trimestre dell'anno abbiamo assistito a unacondivise in agosto - ha commentato l'- Abbiamo assistito a una forte crescita nel segmento EV & Automotive, evidenziata anche dalla crescita del nostro portafoglio ordini, mentre il segmento industrial ha continuato la sua fase di rallentamento, dovuto principalmente al protrarsi del processo di de-stocking in corso nei mercati internazionali e all’avverso contesto macroeconomico".L'al 30 settembre 2023 è diminuito di 129,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (259,4 milioni), attestandosi a 129,8 milioni di euro, con un conseguente miglioramento della leva finanziaria (1,2x al 30 settembre 2023, rispetto a 2,5x al 31 dicembre 2022).Ildel segmento EV & Automotive ha raggiunto un valore stimato di 6,4 miliardi di euro, grazie anche alla ricezione di ordini per circa 750 milioni nel corso del terzo trimestre 2023 da un nuovo operatore Tier 1 europeo e da un nuovo OEM cinese, a cui si aggiungono 4,1 miliardi in pipeline al 31 ottobre 2023.Confermati gli obiettivi a medio termine, confermata laper EBITDA, Capex e Capitale Circolante Netto, rivista al ribasso per i ricavi (leggero ridimensionamento nel range 830-850 milioni).