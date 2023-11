Istat, persiste il divario Nord-Sud nell'offerta di presidi residenziali

(Teleborsa) - Al 1 gennaio 2022, i presidi residenziali attivi nel nostro Paese sono 12.576. L'offerta è di circa 414mila posti letto, sette ogni 1.000 persone residenti. A livello territoriale, l'offerta è maggiore nel Nord-est con 10 posti letto ogni 1.000 residenti, nel Sud del Paese è invece poco al di sopra di tre posti letto ogni 1.000 residenti e copre solo l'11% dei posti letto complessivi. Gli ospiti ammontano a 356.556, dei quali oltre tre su quattro sono anziani. Nelle attività svolte in queste strutture i lavoratori impiegati sono più di 341mila, ai quali va sommata una componente di oltre 31.500 volontari e poco più di 4mila operatori del servizio civile. È quanto emerge dalche fotografa la situazione al 1 gennaio 2022.In Italia, al 31 dicembre 2021, risultano attivi 12.576 presidi residenziali. Vi operano 15.255 “unità di servizio” che dispongono complessivamente di 413.998 posti letto, pari a sette ogni 1.000 residenti. Gli ospiti totali al 31 dicembre 2021 sono 356.556, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente, si inverte così la tendenza del periodo pandemico e il dato si riavvicina a quelli rilevati negli anni precedenti il Covid-19. Il 75% degli ospiti è ultra-sessantacinquenne, il 20% ha un'età tra i 18 e 64 anni e il restante 5% è composto da minori.Delle oltre 15mila unità di servizio quelle che erogano assistenza socio-sanitaria sono 8.937, per un ammontare di circa 321mila posti letto (il 77,5% dei posti letto complessivi). L'offerta residenziale si riduce sensibilmente per le unità di servizio che svolgono soprattutto funzione di tipo socio-assistenziale: le unità così classificate ammontano a 6.318 e dispongono in totale di 93.112 posti letto (il 22,5% dei posti letto complessivi). Le unità di servizio socio-sanitarie assistono prevalentemente utenti anziani non autosufficienti, destinando a questi ospiti il 75% dei posti letto disponibili, mentre agli anziani autosufficienti e alle persone con disabilità ne vengono destinati, rispettivamente, il 9% e il 7%. Le unità di tipo socio-assistenziale sono prevalentemente orientate a fornire accoglienza e tutela a persone con varie forme di disagio. In particolare, il 41% dei posti letto è indirizzato all'accoglienza abitativa e il 40% è dedicato alla funzione socio-educativa e ospita principalmente minori di 18 anni. Le unità che assolvono in prevalenza una funzione tutelare – volta a supportare l'autonomia dei propri ospiti (anziani, adulti con disagio sociale, minori) all'interno di contesti protetti – assorbono il 14% dei posti letto. L'offerta residenziale sul territorio è molto differenziata rispetto alle categorie di utenti assistite. Nelle regioni del Nord prevale la concentrazione di servizi rivolti agli anziani non autosufficienti (69,9% nel Nord ovest e 73,8% nel Nord est), il doppio rispetto al Mezzogiorno. Il Centro copre una quota maggiore, rispetto al dato nazionale, di posti letto dedicati agli anziani autosufficienti e agli adulti con disagio sociale. Al Sud, invece, si trova una percentuale più alta di posti letto dedicati alle persone con disabilità, alle persone con patologie psichiatriche e agli anziani autosufficienti. Nelle Isole, infine, si riscontra un livello di offerta rivolta prevalentemente a minori e a persone con patologie psichiatriche, pari al doppio rispetto alla media nazionale e agli stranieri/immigrati (4,4% sei volte maggiore rispetto alla media), ma anche agli adulti con disagio sociale.La disponibilità di offerta più alta si osserva nel Nord-est (10 posti letto ogni 1.000 residenti), mentre la più bassa si registra nel Sud del Paese (poco più di 3 posti letto ogni 1.000 residenti). Le differenze geografiche si riscontrano anche analizzando la distribuzione delle strutture per dimensione. Il Nord-est presenta una percentuale doppia (30,5%) rispetto al dato nazionale (15,5%) di residenze di piccole dimensioni (massimo di sei posti letto). Il Centro (43,1%) e il Mezzogiorno (Sud 52,0%, Isole 59,2%) sono invece i territori in cui la maggioranza delle strutture ha una dimensione media, compresa tra i 16 e i 45 posti letto. Il Nord-ovest è caratterizzato da residenze più ampie con più di 80 posti letto (16,6% contro un valore medio nazionale del 9%) .La dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti è molto elevata nelle regioni del Nord, con valori che si attestano per il Nord-ovest a 28 posti letto ogni 1.000 residenti anziani e per il Nord-est a 31 posti letto ogni 1.000 residenti di pari età. Nelle altre ripartizioni la quota di posti letto destinata a questo target di utenza risulta nettamente inferiore e raggiunge il suo valore minimo al Sud con meno di sei posti letto ogni 1.000 residenti.La titolarità delle strutture è in carico ad enti non profit nel 45% dei casi, a seguire ad enti privati (circa il 24%), ad enti pubblici (19%) e ad enti religiosi (12%). Nell'88% delle residenze i titolari gestiscono direttamente il presidio, nel 10% i titolari danno in gestione le loro strutture ad altri enti, nei restanti casi (2%) il presidio viene gestito in forma mista. La gestione dei presidi residenziali è affidata prevalentemente a organismi di natura privata (75% dei casi), soprattutto di tipo non profit (51%); il 12% delle residenze è gestita da enti di natura religiosa e circa il 13% dal settore pubblico. Le modalità di gestione si diversificano sul territorio, soprattutto nelle strutture pubbliche. Al Nord, sette strutture pubbliche su 10 sono gestite direttamente o indirettamente da enti pubblici, mentre nel 6% dei casi sono gestite da enti non profit. La percentuale di strutture pubbliche gestite da enti non profit aumenta considerevolmente al Centro e nel Mezzogiorno (in entrambi i casi il 38%delle strutture presenti su quel territorio). Non si riscontrano differenze territoriali per le strutture che hanno un altro ente titolare (privato for profit e non profit oppure ente religioso). In questi casi la gestione prevalente è quella diretta o quella affidata ad enti con la stessa natura giuridica.Nel 2021 sono occupate nei presidi residenziali 376.941 unità di personale, di cui 31.530 volontari e 4.044 operatori di servizio civile. L'11% del personale è composto da cittadini stranieri, in due casi su tre con cittadinanza extraeuropea. La distribuzione di personale non italiano varia considerevolmente a livello territoriale; se nel Nord-ovest e nel Nord-est si concentra rispettivamente il 15% e l'11% del personale straniero, nel Mezzogiorno e nelle Isole la presenza straniera sfiora appena il 2%. Nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen si riscontra la più alta presenza di personale non italiano (quasi il 30%). Per quanto riguardo il personale retribuito, le principali figure professionali occupate nelle strutture residenziali si concentrano in ambito sanitario, circa 195mila sono rappresentate da tre professioni: operatori socio-sanitari (34,6%), infermieri e addetti all'assistenza alla persona (entrambi all'11%). Anche gli operatori del servizio civile e i volontari lavorano prevalentemente all'interno dell'ambito socio sanitario, rispettivamente nel 79% e nel 77% dei casi, con punte che sfiorano il 90% nel Nord-est del Paese.Le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie si distinguono anche per la varietà delle figure professionali presenti. Nell'82% delle strutture socio-assistenziali e nel 55% delle strutture socio-sanitarie si osservano fino a cinque figure professionali diverse. Nelle strutture socio-sanitarie aumentano, inoltre, le tipologie di professionalità presenti, con il 45% di strutture che hanno da sei a 15 figure diverse. Le principali figure professionali di queste due tipologie di strutture sono: l'educatore (presente nel 24% delle socio-assistenziali e nel 5% delle sanitarie), l'infermiere (rispettivamente 4% e 13%) e l'operatore socio-sanitario (rispettivamente 21% e 37%). Per quel che riguarda il tempo di lavoro emerge chiaramente che nella residenzialità si presenta un uso molto elevato dell'impiego part- time. È occupato con un regime orario ridotto il 41% dei dipendenti retribuiti, di cui ben il 17% con un impegno orario al di sotto del 50% rispetto al tempo pieno. L'utilizzo del tempo ridotto varia molto in base alla figura professionale: infatti risulta minimo per le professioni sanitarie (27% degli operatori sanitari, 32% di infermieri e addetti all'assistenza alla persona) mentre è molto elevato tra i medici, gli psicologi e i mediatori culturali, tra cui arriva a sfiorare quasi l'80% di impiegati part time. Le figure professionali addette alla gestione della struttura e all'assistenza dell'ospite sono invece quelle che più frequentemente hanno un orario di lavoro a tempo pieno. Al contrario, i professionistisocio-sanitari, il personale addetto alla riabilitazione o alla formazione e i mediatori sono quelli che, rispondendo a bisogni specifici e in alcuni casi temporanei, lavorano più frequentemente in regime di part time.In Italia sono oltre 267mila gli anziani di 65 anni e più ospiti delle strutture residenziali, quasi 19 anziani per 1.000 anziani residenti, di questi oltre 15 sono in condizione di non autosufficienza(215.449 anziani non autosufficienti). La componente femminile prevale nettamente su quella maschile: su quattro ospiti anziani, tre sono donne. Su oltre tre quarti degli anziani assistiti nelle strutture residenziali, il 77%, ha superato la soglia degli 80 anni di età, quota che sale al 78% per i non autosufficienti. Gli ultra-ottantenni costituiscono quindi la quota preponderante degli ospiti anziani, con un tasso di ricovero pari a 66 ospiti per 1.000 residenti, oltre 15 volte superiore a quello registrato per gli anziani con meno di 75 anni di età, per i quali il tasso si riduce a 4,4 ricoverati per 1.000 residenti.Nelle residenze del Nord-est il tasso di ricovero si attesta ai livelli più alti con 28 ospiti per 1.000anziani residenti e raggiunge valori massimi nelle Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen(rispettivamente 37 e 39 per 1.000 abitanti di pari età). Di contro le regioni del Sud presentano un livello di istituzionalizzazione più basso: in quest'area del Paese, su 1.000 anziani residenti, solo ottosono ospiti delle strutture residenziali; il valore minimo si registra in Campania, dove risultano ricoverati soltanto quattro anziani per 1.000 residenti, contro i 19 registrati a livello nazionale. Le differenze territoriali si riscontrano anche osservando la distribuzione degli anziani non autosufficienti e risultano ancora più marcate tra le donne. Per le donne i tassi di ricovero sono molto alti nelle residenze del Nord, con oltre 24 anziane non autosufficienti per 1.000 residenti della stessa età. Nelle altre ripartizioni il tasso di ricovero diminuisce sensibilmente passando da 10 per 1.000 nelle regioni del Centro, a sei per 1.000 nelle Isole, riducendosi ulteriormente nel Sud del Paese concinque anziane non autosufficienti per 1.000 residenti. Diverso l'andamento dei ricoveri per gli anziani autosufficienti che hanno una distribuzione più omogenea sul territorio, con tassi leggermente più alti, rispetto al dato medio nazionale, nelle Isole e nelle regioni del Centro Italia (4,3 e 4,1 per 1.000 abitanti di pari età).Gli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni ospiti dei presidi residenziali sono circa 70mila, due ogni 1.000 residenti. Il tasso di ricovero è più alto nelle regioni del Nord-est (2,3 adulti ogni 1.000 residenti) e si riduce nel Sud del Paese con 1,3 ospiti per 1.000 residenti. La Provincia Autonoma di Trento e la Liguria ospitano la più alta quota di adulti (rispettivamente 5,7 e 3,8 per 1.000) mentre la Campania registra il tasso più basso, uno per 1.000. La più alta concentrazione di ospiti è nella classe 45-64 anni, oltre 40.000 utenti, seguita dalla classe 25-44 con più di 22.000 utenti. Tra gli ospiti adulti prevalgono gli uomini (poco più di 44mila) il 63% del totale, (2,5 ogni 1.000 uomini residenti) mentre le donne sono quasi 26mila, il 37% (1,4 ogni 1.000 residenti). Il disagio più frequente tra gli uomini è la presenza di disabilità o di patologie psichiatriche (66% degli ospiti), non trascurabile anche la presenza di dipendenze come alcolismo/tossicodipendenza (circa il 15% dell'utenza di sesso maschile). Anche per la maggior parte delle donne (75%) la disabilità o le patologie psichiatriche costituiscono il disagio prevalente mentre per il 7% si tratta di gestanti o madri maggiorenni con figli a carico. Le donne vittime di violenza sono poco più di 600 e rappresentano circa il 2,5% del totale delle utenti dei presidi. Tra gli ospiti adulti accolti nei presidi, quasi 9mila (il 13%) sono stranieri. La quota più alta (28%)risiede nelle residenze del Nord-est, percentuale che si riduce gradualmente man mano che si scende nel Sud Italia dove tocca i valori minimi attestandosi al 14%.Forti le differenze regionali: la Provincia autonoma di Trento registra i tassi di presenza straniera maggiori, con valori che superano il 20 per 1.000, seguita dalla Sicilia con il nove per 1.000, mentre i valori minimi, inferiori a uno, si registrano in Abruzzo, Veneto e Molise. Anche per gli stranieri prevale la componente maschile (66%). Tra gli ospiti stranieri di sesso maschile, il 76% è composto da persone senza fissa dimora, nomadi, adulti con difficoltà socio-economiche o immigrati, il 14% presenta una disabilità o una patologia psichiatrica, l'8% ha problemi di dipendenza, il 3% risulta coinvolto in procedure penali. Tra le donne straniere, il 36% è composto da senza fissa dimora, nomadi, adulte con difficoltà socio-economiche o immigrate, il 33% gestanti o madri maggiorenni con figli a carico, il 14% è in condizione di disabilità e il 12% è vittima di violenza. Gli ospiti adulti sono accolti prevalentemente in strutture di carattere comunitario: il 92% degli adulti (1,8 adulti ogni 1000 abitanti). Il 63% è assistito in unità di servizio ad integrazione socio-sanitaria, il 19% in unità socio educative e, infine, il 10% in accoglienze prevalentemente abitative.Al 31 dicembre 2021 sono 19.707 gli ospiti minori complessivamente accolti nelle strutture residenziali, il due per mille dell'intera popolazione minorenne in Italia. Le strutture residenziali ospitano ragazzi con problematiche di varia natura, che provengono da contesti molto diversi: la maggior parte (64%), non presenta specifici problemi di salute, si tratta prevalentemente di minori stranieri privi di una figura parentale di riferimento o di ragazzi allontanati da un nucleo familiare non in grado di assicurare loro cura adeguata. Il 32% degli ospiti invece è composto da giovani con problemi di dipendenza che hanno intrapreso un percorso riabilitativo, mentre la quota residua, il 16% degli ospiti, è costituita da minori con problemi di salute mentale o con disabilità che necessitano di specifiche cure o assistenza. Qualunque sia il tipo di disagio, la componente femminile risulta più contenuta, due ragazzi accolti su tre sono maschi; tale proporzione, in linea con la composizione per genere dei flussi migratori, aumenta tra i minori stranieri, raggiungendo il 70%. L'accoglienza dei minori in strutture residenziali risulta più diffusa nei territori in cui è più alto il numero di giovani “stranieri non accompagnati” come accade per esempio in Sicilia e nella provincia autonoma di Trento, dove si registra un tasso di presenza doppio rispetto al dato medio nazionale. Il Sud ha invece la quota più bassa di minori accolti, poco più di un minore per ogni 1.000 residenti nella stessa fascia di età, contro i due del dato medio nazionale. Nelle altre aree del Paese si riscontra una distribuzione dei giovani ospiti abbastanza omogenea. Gli ospiti con meno di 18 anni sono in prevalenza adolescenti: il 61% ha infatti un'età compresa tra gli 11 e 17 anni; altrettanto cospicua la quota di bambini con meno di 11 anni (39%), più della metà dei quali ha meno di cinque anni (il 22% degli ospiti complessivi).Sono molteplici le motivazioni che possono condurre un minore all'interno di una struttura residenziale. Nel 2021 sono poco più di 7mila, il 36%, gli ospiti con meno di 18 anni accolti per problemi economici, incapacità educativa o problemi psico-fisici dei genitori. Una percentuale rilevante (23%) è rappresentata invece da minori accolti con il proprio genitore, è consistente, quasi 3.500 mila unità (16%), anche la quota di ragazzi che entrano in comunità perché stranieri privi di assistenza o rappresentanza da parte di un adulto .La presa in carico dei minori da parte dei servizi residenziali non si esaurisce con l'ingresso nella struttura, ma comprende anche la gestione della dimissione, che può prevedere il rientro e l'inserimento in famiglia o il sostegno finalizzato a favorire una vita autonoma. Nel corso del 2021 gli ospiti minori dimessi ammontano complessivamente a più di 11mila. Il 26% di essi risulta rientrato presso la famiglia di origine, mentre una piccola parte è stata data in affido o adottata (9%). Complessivamente i minori reinseriti in una famiglia sono circa 3.900 (il 34% dei dimessi). Per alcuni minori il percorso di recupero non risulta però concluso: quasi 3mila minori (il 26% dei dimessi) sono stati trasferiti in altre strutture residenziali e poco meno di 1.600 (il 13,9%) si sono allontanati spontaneamente. I giovani che invece, raggiunta la maggiore età, sono stati resi autonomi attraverso percorsi di inserimento lavorativo e di vita indipendente, sono poco meno di 1.300 e rappresentano l'11,5% dei dimessi.Le normative recenti, facendo seguito a quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, promuovono sempre di più l'autodeterminazione della persona con disabilità nello scegliere il contesto abitativo e di vita. Anche in caso di istituzionalizzazione, si riconosce il diritto di essere inserito in un contesto abitativo e/o di convivenza più simile possibile all'ambiente familiare, in una prospettiva di maggiore autonomia possibile. Le persone con disabilità ospiti al 31 dicembre nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie sono poco più di 51mila e comprendono anche gli ospiti con una patologia psichiatrica. I minori rappresentano il 6% del totale mentre la quota più importante (94%) è costituita da persone con un'età compresa tra i 18 e i 64 anni. Prevale la componente maschile (pari al 60% sia tra i minori sia tra gli adulti), è residuale invece la componente straniera (il 3% della popolazione con disabilità). L'analisi dei tassi specifici per età evidenzia, invece, una prevalenza di stranieri tra i minori (15% dei minori, 3% degli adulti).L'analisi per classe di età evidenzia come il ricorso all'istituzionalizzazione aumenti all'aumentare dell'età e si concentri prevalentemente in età adulta, infatti, il 65% degli ospiti con disabilità ha un'età compresa tra i 45 e i 64 anni e il 24% tra i 25 e i 44. La quota residuale si equi-distribuisce nelle altre classi di età con percentuali che si aggirano tra il due e il tre per cento. Questa disomogeneità può essere spiegata da un diverso utilizzo della residenzialità nel corso della vita, infatti nelle fasce di età più giovani essa rappresenta una risposta alla necessità delle famiglie di vivere “periodi di sollievo” dall'attività di cura. Con l'aumentare dell'età delle persone con disabilità, il ricorso ad un'assistenza di tipo residenziale si configura spesso come la sola alternativa, sia ad una rete familiare rarefatta dall'invecchiamento, in cui genitori ormai anziani o deceduti, sono impossibilitati a prendersi cura dell'adulto con disabilità, sia ad una mancanza o insufficienza di servizi territoriali a supporto di un progetto di vita indipendente.Le strutture che ospitano le persone con disabilità dovrebbero prediligere un contesto residenziale di accoglienza caratterizzato dalla piccola dimensione, in grado di ricreare una condizione di vita simile a quella familiare e dovrebbero rispondere nel modo più appropriato possibile ai bisogni specifici dei loro ospiti. L'analisi del carattere della residenzialità delle strutture che ospitano persone con disabilità evidenzia come solo il 9% di essi viva in strutture di tipo familiare mentre la maggioranza si trovi in strutture di tipo comunitario (91%). Se si affianca questa informazione con l'analisi per classi di posto letto si riscontra che gli ospiti con disabilità si trovano nel 13% dei casi in strutture residenziali con oltre 80 posti letto, un altro 10% in strutture che hanno tra i 46 e gli 80 posti letto, il 38% in strutture tra i 16 e i 45 posti letto. Il 75% degli ospiti con disabilità è presente in strutture di tipo socio-sanitario, con un livello di assistenza sanitaria medio-alto, che erogano trattamenti medico-sanitari estensivi o intensivi, pensati per persone in condizioni di non autosufficienza. Soltanto il 17%, si trova in strutture socio-educative di carattere professionale dove poter portare avanti un progetto di sviluppo della propria autonomia lavorando non secondo l'approccio medico sul disturbo, ma sulle qualità funzionali, le capacità residue e i bisogni della persona. Il 18% delle persone con disabilità è però ospitato in strutture non adeguate, almeno sulla carta, a rispondere alle specificità di questa utenza, infatti, sono strutture con servizi tarati su target di utenza prevalente diversi. Di questi utenti la quota più elevata è accolta in strutture dedicate agli anziani 67% (di cui il 61% in strutture per non autosufficienti e il 6% in strutture per anziani autosufficienti), mentreil 12% è ospitato in strutture per adulti con disagio sociale e un altro 6% in strutture per multiutenza.