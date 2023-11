Omnicom Group: il 73% dei CMO e PR manager italiani usa l’IA, ma solo un terzo per ideare campagne marcomm

OMC

(Teleborsa) - Il 73% dei CMO e PR manager italiani usa l’IA, ma solo un terzo per ideare i contenuti delle campagne marcomm. Nei settori industriali, il tasso di adozione maggiore si registra nel manufatturiero (100% degli intervistati) seguito da automotive (86%) e healthcare (85%).Incertezza sull’IA generativa prodotta anche dalla mancanza di training e policy di utilizzo (72%). È quanto emerge dai risultati presentati oggi dadalla ricerca realizzata da True Global Intelligence in partnership contra 200 CMO, PR Manager, responsabili senior di marketing e comunicazione italiani di grandi aziende appartenenti a sette settori (manifatturiero e automotive, servizi finanziari, energia, beni di largo consumo o FMCG, healthcare, e tech), sul loro rapporto con intelligenza artificiale (generativa) e Business Process Automation e su come utilizzano tali tecnologie.Tra le principali evidenze, emerge che pur dichiarando di avere almeno undi strumenti di AI e BPA (86%) e utilizzandoli (73%) nei propri dipartimenti marcomm, molti auspicano di potersi avvalere di training dedicati, di case study da cui prendere s­­punto e lamentano la mancanza – al momento - di policy di utilizzo e guideline interne (72%). Una maggiore conoscenza, infatti, è vista come necessaria anche perché le conversazioni su AI e BPA stanno diventando sempre più frequenti tra i CXO nelle aziende.La grande maggioranza degli intervistati è convinta chee conducano a una comunicazione maggiormente personalizzata, anche se la funzione per cui sono più utilizzati è oggi la semplificazione dei processi (44%), seguita da funzioni di market intelligence (42%) al fine di prevedere il comportamento dei consumatori e dar vita a interazioni dedicate. L’AI generativa è, paradossalmente, però utilizzata quasi unicamente nella fase di ideazione dei contenuti (34%) e assai poco in quella della loro creazione sia visiva (12%) che testuale (3%), forse anche per quel livello di conoscenza ancora insufficiente di cui si è accennato in precedenza.I rispondenti affermano per la maggior parte (60%) diche sono certi porteranno a importanti cambiamenti del loro ruolo (75%) e, di conseguenza, prevedono di assumere nuove figure professionali dedicate, come i data scientist, pur se in generale si aspettano di avere a disposizione meno budget e che le proprie aziende possano, potenzialmente, ridurre la forza lavoro.Tutto ciò porta a una, associandovi al contempo sia aspetti positivi (89%) sia negativi (78%), con la curiosità (55%) come sentimento prevalente, seguita da preoccupazione (40%) ed eccitazione. Convinti che queste tecnologie rivoluzioneranno la cultura aziendale e l’intero ambito di marketing e PR, i manager intervistati temono di usare dati che si rivelano falsi o parziali o protetti, con il rischio di violare copyright, innescare controversie etiche o creare problemi operativi.Infine, due dati forse inaspettati riguardano, in primo luogo, coloro che sono poco d'accordo con l'affermazione secondo cui le proprie aziende utilizzano in generale tecnologie all'avanguardia per risolvere i problemi di business, i quali al contrario sono maggiormente fiduciosi in relazione all’impatto di AI e BPA su servizi di marketing, PR e comunicazione rispetto a chi ritiene che la propria organizzazione sia attivamente impegnata nella digital transformation (45% contro 25%). Inoltre, l’età non è un fattore che incida sul livello di conoscenza di AI e BPA.Le evidenze della ricerca portano ad alcune considerazioni generali sul livello di conoscenza, sull’utilizzo, sulle reticenze e sui possibili scenari a breve medio termine che riguardano il rapporto AI generativa/BPA e responsabili marketing e comunicazione. "C’è la convinzione che l’impatto sui diversi settori sarà notevole, ma il tratto comune pare quello di una situazione all’insegna dell’ambivalenza – dichiara– con la stragrande maggioranza degli intervistati che dichiara di aver adottato almeno in un caso tali strumenti e di utilizzarli con regolarità, ma al contempo segnala la necessità di avere una maggiore preparazione tecnica e di disporre di un quadro regolatorio - interno alla propria azienda grazie a policy definite, ma anche a livello legislativo - che permetta di agire in un contesto di più elevata certezza e sicurezza. Nel frattempo, CMO e PR Manager paiono navigare a vista, tra sperimentazioni per capire le potenzialità delle nuove tecnologie e timori di incorrere in rischi legati a violazione di copyright e utilizzo di informazioni non corrette e verificate"."Al netto dalle specificità delle singole industry, pare che lo 'human touch' nelle interazioni sia ancora ciò che le aziende ritengono imprescindibile, perché come tale è considerato da clienti e utenti, nonostante AI addestrate su basi dati sempre più ampie, chatbot in grado di rispondere in maniera sempre più pertinente alle richieste ed assistenti virtuali dall’aspetto sempre più amichevole. La domanda che rimane aperta è se questo scenario rimarrà tale ancora a lungo o se quel timore di essere prima o poi sostituiti in toto nelle proprie funzioni, che sembra trasparire da alcune risposte di CMO e responsabili comunicazione, abbia fondamento",I risultati di questa ricerca si basano su un sondaggio basato su 21 domande rivolto a 200 decisori senior che ricoprono ruoli di comunicazione, PR o marketing all'interno di grandi aziende (200+ addetti) in Italia. La ricerca è stata condotta da TRUE Global Intelligence in collaborazione con Vitreous World. Il lavoro sul campo si è svolto dal 27 giugno all'11 luglio 2023.