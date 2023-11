Pininfarina, perdita 9 mesi aumenta a 2,9 milioni di euro

Pininfarina

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha chiuso iconpari a 58,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 53,2 milioni di euro di un anno prima (9,2%). L'incremento ha riguardato il settore stile per circa il 13,6% mentre il settore ingegneria è diminuito rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente di circa 6,3%.Ilè positivo per 1,5 milioni di euro (valore positivo di 2,3 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022) quale risultante dei risultati positivi della Capogruppo e della Pininfarina of America contrastati dai margini negativi consuntivati dalle società in Cina e Germania.Ilevidenzia quindi una perdita netta di 2,9 milioni di euro che si confronta con una perdita netta del corrispondente periodo del 2022 pari a 2,0 milioni di euro.In sede di approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023, il CdA ha compiuto le necessarie valutazioni circa lae, pur in presenza di un'incertezza significativa connessa al raggiungimento degli obiettivi dei ricavi e di miglioramento della marginalità, dipendenti da una stabile ripresa nei prossimi mesi del mercato in cui operano la società ed il gruppo, con particolare attenzione al mercato tedesco e a quello cinese, e dall'evoluzione dei prezzi di ottenimento dei contratti e dei costi di approvvigionamento che permettano il conseguimento di marginalità positive essenziali anche per il mantenimento dei requisiti di patrimonializzazione del gruppo previsti dall'accordo di riscadenziamento, ha ritenuto che sussista detto presupposto.