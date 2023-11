Wise Equity acquista la statunitense Wanho per polo con Fi.Mo.Tec

(Teleborsa) - Wisequity V, fondo gestito da, ha, con l'obiettivo di creare con laun gruppo leader a livello globale nel settore dei componenti per le infrastrutture di telecomunicazione mobile. Wanho, fondata nel 2004 nel Cheshire, progetta componenti passivi in acciaio e in plastica per torri di telecomunicazione mobile che commercializza principalmente attraverso OEM.Le prospettive di creazione di valore disegnate da Wise Equity - si legge in una nota - si basano sull'di Fimo e Wanho - sia in termini di strategia commerciale che di copertura geografica - e consentirà al nuovo gruppo di affermarsi come leader indiscusso nella propria nicchia di mercato, con un, di cui oltre il 90% generato fuori dall'Italia."Stiamoperché siamo convinti che sia il motore fondamentale per la transizione digitale - ha commentato- Un mercato, quello di Fimo, in cui avevamo già una posizione di leadership in Europa, e ora con Wanho saremo in grado di coprire un'altra area di importanza strategica. La linea principale della nostra strategia è la valorizzazione di imprese con posizioni di leadership nelle loro nicchie di riferimento e con un forte potenziale di espansione, il gruppo Fimo-Wanho ne rappresenta un chiaro esempio".