Gabetti, risultati 9 mesi in calo su problemi settore

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e full service provider immobiliare italiano, ha registratopari a 117,2 milioni di euro, in riduzione del 7% rispetto ai 126,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente per effetto della forte contrazione del mercato immobiliare e del cambiamento della normativa sulle riqualificazioni edilizie.L'è stato pari a 11,7 milioni di euro, inferiore rispetto a 21,6 milioni del 2022, per la stessa ragione.Ilè stato negativo per un 1,6 milioni di euro (già considerati utili di terzi per 2,4 milioni) inferiore rispetto ad euro +9,2 milioni del 30 settembre 2023."I primi nove mesi del 2023 sono stati fortemente penalizzati dal cambio normativo inerente il tema delle riqualificazioni e dal peggioramento dei mercati finanziari e di riferimento - dichiaradel Gruppo Gabetti - Ciò ha comportato risultati inferiori a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, ma comunque superiori alle previsioni a livello di margini (EBITDA, EBIT), grazie a una ottimizzazione della gestione nel corso dell'anno".