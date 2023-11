IMMSI, utile netto 9 mesi a 58 milioni, c'è acconto dividendo

IMMSI

Piaggio

(Teleborsa) -, la holding di partecipazione che include i marchied Intermarine, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un rini di euro, in aumento del 4,1% rispetto ai 94,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022, mentre ilè positivo perrispetto ai 53,6 milioni di euro al 30 settembre 2022.A l8ivello strettamente operativo, idi euro, in linea con i ricavi dei primi nove mesi dello scorso anno (1.657,9 milioni di euro al 30 settembre 2022).consolidato si attesta a, il valore più alto rilevato nel periodo edrispetto ai 230,5 milioni di euro registrati nel 2022. L’Ebitda margin è pari a15,6%, in crescita rispetto a 13,9% al 30 settembre 2022.consolidato ammonta arispetto ai 126,1 milioni precedenti.(PFN) del Gruppo Immsi al 30 settembre 2023 risulta pari a(731,7 al 31 dicembre 2022).Nle periodo, Il Gruppo Immsi ha consuntivato, in crescita del 9,3% rispetto ai 102,9 milioni di euro investiti al 30 settembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diordinario dell’esercizio 2023 pari a, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, per un ammontare complessivo di 5.107.950 euro.La data di stacco della cedola è il giorno 20/11/2023, record date dividendo il 21/11/2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 22/11/2023.