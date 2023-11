Commisisoe UE taglia stime crescita 2023: anno prossimo attesa ripresa "modesta"

(Teleborsa) - Come ampiamente atteso, ladell'Eurozona per quest'anno, prospettando anche peruna ripresa piuttosto. E' quanto emerge dall'Economic Forecast d'autunni della Commisisone Europea."L’economia europea ha perso slancio quest’anno in un contesto caratterizzato da un costo della vita elevato, da una domanda esterna debole e da una stretta monetaria", spiega Bruxelles,rispetto alle proiezioni estive. Nello stesso tempo, si stima per ottobree destinata a ridursi ancora nell’orizzonte di previsione.Nel complesso, le previsioni autunnali proiettano una crescita delsia nell’UE che nella zona euro, 0,2 punti percentuali al di sotto delle previsioni estive della Commissione. Si prevede però che l’attività economica si riprenda gradualmente sulla scia di una fronte di un mercato del lavoro costantemente robusto, di una crescita salariale sostenuta e di un continuo rallentamento dell’inflazione. A dispetto della politica monetaria più restrittiva, si prevede che gli, sostenuti da bilanci societari complessivamente solidi e dal piano di ripresa e resilienza.(-0,1 punti sulla precedente previsione) ed il PINel 2025, con l’attenuarsi dell’inflazione e del freno derivante dalla stretta monetaria, la crescita dovrebbe rafforzarsi all’1,7% per l’UE e all’1,6% per l’area euro.resta su un trend discendente. Si stima che in, rispetto al picco del 10,6% di un anno fa. Si tratta del. Mentre la moderazione nell’ultimo anno è stata determinata principalmente dal forte calo dei prezzi dell’energia, ora è diventata sempre più diffusa in tutte le principali categorie di consumo, al di là di energia e cibo.complessiva nell’area dell’euroNell’UE, l’inflazione complessiva dovrebbe diminuire dal 6,5% nel 2023 al 3,5% nel 2024 e al 2,4% nel 2025.Il mercato del lavoro ha continuato a registrare ottimi risultati nella prima metà del 2023, nonostante il rallentamento della crescita economica., i tassi di attività ehanno raggiunto ile a settembre il tasso diè rimasto al 6% della forza lavoro,. La crescita dell’occupazione nell’UE è prevista all’1% quest’anno, per poi scendere allo 0,4% sia nel 2024 che nel 2025. Si prevede che ilrimanga sostanzialmente. Si prevede che i salari reali diventeranno positivi a partire dal prossimo anno sulla scia della continua crescita dei salari nominali e del calo dell’inflazione.Si prevede chelegate alla pandemia, la riduzione dei sussidi agli investimenti privati ??e delle misure legate all’energia ridurranno. Di conseguenza, si prevede che il. Si prevede che il continuo contenimento del sostegno fiscale ridurrà ulteriormente il disavanzo pubblico dell’UE. Il principale motore di questo calo sarà probabilmente la considerevole riduzione delle misure legate all’energia l’anno prossimo e la loro eliminazione graduale nel 2025. Nello stesso tempo si prevede chedell’UE continuerà a diminuirepew poi stabilizzarsial di sopra del livello del 2019, pari a circa il 79%.