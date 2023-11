Esprinet, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Esprinet

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,0 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi 2023 Il broker ha aggiornato le nostre stime per tenere conto di undi mercato, in parte compensato sui margini da un costantee dall'delle SG&A. Per quanto riguarda il flusso di cassa, prevede che nei prossimi anni si continuerà a ridurre il ricorso al factoring, portando a un debito netto più elevato.ed evitare vendite con margini bassi e uno scarso rendimento del capitale - si legge nella ricerca - Tuttavia, l'imminente sostituzione dei prodotti venduti nel periodo 2020-21, la nuova versione di Microsoft Windows (non supportata dai dispositivi più vecchi) e la necessità di maggiore capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale generativa, gettano le basi per uno scenario di crescita migliore, anche per gli schermi e i dispositivi".