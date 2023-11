Infineon, ricavi sopra le attese nell'esercizio 2023. Incrementa dividendo

Infineon Technologies

(Teleborsa) -, importante società tedesca del campo dei semiconduttori, ha chiuso l'conpari a 16,31 miliardi di euro, in crescita del 15% rispetto all'anno precedente e un livello superiore rispetto alle aspettative degli analisti (16,22 miliardi di euro secondo un consensus fornito dalla società)."Nell'anno fiscale 2023, Infineon ha stabilito nuovi record in termini di fatturato e redditività. I risultati sono una prima conferma del nostro percorso più ambizioso che abbiamo intrapreso come azienda un anno fa - affermadi Infineon - Tuttavia, ci troviamo in un. Osserviamo tendenze diverse nei nostri mercati target. La crescita dei semiconduttori strutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell'elettromobilità - soprattutto in Cina - e dei microcontrollori per l'industria automobilistica rimane ininterrotta"."Al contrario, le applicazioni consumer, di comunicazione, informatiche e IoT stanno attraversando un- ha aggiunto - Nel complesso, ci aspettiamo che la crescita dei ricavi continui, ma a un ritmo più lento, nell'anno fiscale 2024. Stiamo reagendo con decisione alla situazione del mercato. Allo stesso tempo, continuiamo ad attuare coerentemente la nostra strategia per quanto riguarda le opportunità di crescita strutturale e stiamo rafforzando la nostra posizione di leader nei sistemi energetici e nell'IoT con investimenti a lungo termine".Per l'si prevedono ricavi per circa 17 miliardi di euro (più o meno 500 milioni di euro), equivalenti a un tasso di crescita di circa il 4% rispetto all'anno fiscale 2023 .Il dividendo distribuito per l'anno fiscale 2022 pari a 0,32 euro per azione è stato di 0,05 euro superiore rispetto a quello dell'anno precedente. Infineon prevede di presentare una proposta all'Assemblea generale annuale del febbraio 2024 perdi 0,03 euro per azione per riflettere il successo dell'anno fiscale 2023, mantenendo allo stesso tempo il margine finanziario della Società per una crescita redditizia. Se l'Assemblea generale annuale dovesse approvare la proposta prevista, il pagamento del dividendo per l'anno fiscale 2023 salirebbe a 0,35 euro.