Rino Mastrotto (NB Renaissance) acquista Mapel Group: 2° M&A in un mese

(Teleborsa) -, società italiana attiva nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per l'alta moda, l'automotive e l'interior design, ha sottoscritto une delle sue controllate Mapel Textile e Mapel Components, aziende italiane attive nella produzione e commercializzazione di nastri, inserti ed accessori per il mondo del lusso.L'operazione prevede l'acquisto da parte di Rino Mastrotto di unadi Mapel Group dalle famiglie Leni ed Ugolini, che rimarranno con una quota di minoranza e continueranno a condurre la gestione aziendale. Rino Mastrotto è, uno dei maggiori fondi di private equity operanti in Italia. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.L'operazione, che sarà perfezionata entro l'anno, permette a Rino Mastrotto di ampliare ulteriormente la propria offerta nel comparto dell'alta moda, creando. Per Rino Mastrotto si tratta di un nuovo importante passo nel percorso di diversificazione strategica che ha visto negli ultimi anni l'ingresso di alcune eccellenze industriali quali Nuova Osba, Tessitura Oreste Mariani, Carroll Leather, Morelab e Imatex "Negli ultimi 4 anni abbiamo accolto nel nostro gruppo 6 eccellenze industriali, partner chiave per il mondo del lusso -di Rino Mastrotto - L'operazione con Mapel Group aggiungedi prodotti e servizi per l'alta moda ed i nostri clienti potranno trovare in Rino Mastrotto una proposta sempre più completa e sofisticata, dalle pelli ai tessuti e, a partire da oggi, ai nastri, componenti e inserti".