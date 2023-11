Iveco lancia un'offerta di prodotti e servizi completamente rinnovata

IVECO

(Teleborsa) -, il marchio di Iveco Group N.V. (EXM: IVG) che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, ha presentato la sua gamma rinnovata di prodotti e servizi a più di 1.300 clienti, concessionari, partner e media internazionali nell'evento di lancio “Be the Change”, tenutosi ieri a Barcellona, Spagna.Per la prima volta nella sua storia, il marchio ha, a seguito del più importante investimento di sempre: 1 miliardo di euro. Questo nuovo capitolo nella storia di IVECO è il risultato di una strategia ambiziosa, incentrata sui quattro pilastri di produttività, esperienza di guida, sostenibilità e connettività.L’ingente investimento ha interessato due aree chiave della Ricerca & Sviluppo per la nuova gamma Model Year 2024 (MY24): riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per i veicoli con motore a combustione interna e rinnovo del portafoglio di veicoli a zero emissioni. Il nuovo motore multi-carburante XCursor 13 di FPT Industrial, che equipaggia il rinnovato camion pesante S-Way, è l’ultima versione della gamma Cursor da quando è stata introdotta sul mercato negli anni '90; il nuovo S-Way offre risparmi di carburante fino al 10% nelle versioni diesel e gas e, se alimentato a Gas Naturale Liquefatto di derivazione organica, può eliminare completamente le emissioni di CO2 nel ciclo well-to-wheel (“dal pozzo alla ruota”). Queste propulsioni posizionano i mezzi pesanti IVECO nella Classe 2 dei pedaggi autostradali in Germania, e alcuni dei modelli (compresi tutti quelli alimentati a gas) nella Classe 3, offrendo ai gestori delle flotte risparmi significativi.L’evoluzione delle. L’eDAILY, la versione elettrica a batteria del Daily, ha ora un’autonomia fino a 400 km nel ciclo urbano reale e 20 minuti di ricarica rapida garantiscono 100 km. L’S-eWay è il primo camion pesante a essere stato concepito fin dalla sua nascita come elettrico e con un software specifico progettato e prodotto da IVECO; offre un'autonomia fino a 500 km a pieno carico e in normali condizioni operative, e permette l'80% di ricarica in 90 minuti a 350kW di ricarica rapida.L'offerta di nuovi veicoli è completata da unIVECO CAPITAL, il cui portafoglio è cresciuto di quasi il 40% negli ultimi tre anni, offre servizi competitivi di finanziamento, leasing e assicurazione per tutta la gamma, in partnership con primarie banche e istituzioni finanziarie. Inoltre, attraverso GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem), la piattaforma all-inclusive pay-per-use per il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali "green", ai clienti viene offerta una gamma completa di servizi per garantire una totale serenità nell’accostarsi alla mobilità elettrica. Inoltre, GATE evolverà includendo anche i veicoli alimentati a biometano, compresso o liquefatto, offrendo ai clienti soluzioni di mobilità "chiavi in mano" per qualsiasi veicolo a impatto zero essi vogliano scegliere.L'evento di lancio si è concluso con un annuncio speciale: una. IVECO supporterà i Metallica durante la tappa europea del loro M72 World Tour, da maggio a luglio 2024, con veicoli elettrici e a gas naturale che accompagneranno la band in varie destinazioni, mentre i minibus elettrici e a gas naturale di IVECO serviranno come navette durante i concerti. I veicoli IVECO aiuteranno a ridurre le emissioni di CO2 del tour e varie altre iniziative verranno poi attuate sulla base dei valori fondamentali di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sposati sia dal marchio che dalla band. "It's electric", eseguita dai Metallica, è la colonna sonora dell’intera gamma MY24., ha dichiarato: "Oggi, con la nuova gamma completa 2024,e dimostriamo la nostra capacità di 'essere il cambiamento'. Rimanendo fedeli alla nostra natura di 'umili combattenti e audaci creatori', sosteniamo i nostri clienti con un ecosistema di mobilità a 360°, una scelta di tecnologie che si adattano al meglio alle loro esigenze in tutti i segmenti, e una delle offerte di servizi più avanzate e complete sul mercato. Forti dei nostri quasi 50 anni di storia,: sia per i nostri veicoli elettrici all'avanguardia, sia per l'energia che tutto il team IVECO sta mettendo nel guidare la strada del cambiamento".