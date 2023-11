Somec, nuova commessa a Londra per controllata Bluesteel

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica che la propria controllata Bluesteel ha ottenuto una nuova commessa nel Regno Unito del valore di circa 9 milioni di sterline (circa 10,5 milioni di euro al cambio attuale) relativa al progetto di riqualificazione di un’iconica torre, simbolo della Londra degli Anni Sessanta.parte della divisione Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili e attiva a livello europeo quale player nella realizzazione e messa in opera di facciate continue e serramenti,, occupandosi della progettazione, fornitura ed installazione del nuovo padiglione d’ingresso dell’edificio, della schermatura della zona impianti e del nuovo volume che sarà realizzato a coronamento della torre.In quest'ultimo spazio, la società installerà un particolare lucernario vetrato che sarà collocato, nello specifico, nel giardino pensile progettato quale estensione del tetto. Si tratta di una delle principali novità - assieme alla nuova area reception a doppia altezza al piano terra - dell’edificio rinnovato, destinato ad ospitare nel suo complesso uffici sostenibili in classe A e spazi multifunzionali.Complessivamente Bluesteel fornirà oltre 5 mila metri quadrati di facciate continue, di differenti materiali, adeguate ai più elevati standard di qualità e sostenibilità, in piena coerenza con il progetto di riqualificazione. Un piano che prevede emissioni zero sia in fase di costruzione che di gestione, con una riduzione del 60% della CO2 rispetto all’attuale parametro di riferimento della Greater London Authority. Tutto ciò porterà l’edificio ad essere completamente alimentato da fonti rinnovabili, con pompe di calore ad aria progettate per ridurre drasticamente le emissioni. La consegna dei lavori è prevista entro la primavera 2025., sottolinea: “Poter mettere a disposizione l’esperienza di Bluesteel per un progetto così innovativo e moderno, che fa della sostenibilità e della vivibilità degli spazi i propri punti cardine, è motivo di grande soddisfazione per la società e l’intero Gruppo. Questa commessa, che coinvolge player di assoluto spessore, giunge a pochi mesi di distanza da un altro significativo contratto aggiudicato da Bluesteel nella capitale britannica. Un aspetto, quest’ultimo, che non solo dimostra la vivacità del settore delle costruzioni nel Regno Unito ma soprattutto conferma la coerenza delle nostre competenze con la domanda di quel mercato”.