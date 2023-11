BCE, Lagarde: "Unione mercato capitali indispensabile per affrontare sfide transizione"

(Teleborsa) -, in una fase in cuiche richiederanno uno, ma finora non si è riusciti a realizzare questo progetto per due ragioni: in primo luogo, le condizioni per lo sviluppo dei mercati dei capitali in Europa non sono ancora state soddisfatte; in secondo luogo, si è fatto troppo affidamento per l’integrazione su un approccio "dal basso verso l’alto".E' quanto spiegato da, Presidente della BCE, citando la filosofia di Immanuel Kant ed affermando "possiamo ribaltare il nostro approccio all'unione del, affinché possa diventare uno".Secondo Lagarde lache "l'esigenza di unche supera le capacità offerte da mercati finanziari frammentati". Per spiegare questo concetto la numero uno della BCE ha citato, che diede impulso all'unificazione dei mercati dei capitali in USA. "Le ferrovie erano considerate così cruciali per il futuro del paese - spiega Lagarde - che i mercati dei capitali furono sviluppati per attingere a un bacino più ampio di investitori nazionali ed esteri" e ciònelle ferrovie da circa 90 milioni nel 1830"Visto da questa prospettiva, è" in Europa, afferma la Presidente, ricordando chedei mercati ednel settore privato per rendereUna esigenza - ricorda - ispirata dalla crisi finanziaria e del debito è che ha preceduto il progetto di unione del mercato dei capitali.afferma Lagarde, ricordando che, in UE, governi ed aziende hanno di fatto tagliato gli investimenti.Riproponendo la teoria kantiana di "fare la cosa giusta perché è giusta", Lagarde afferma chei politici, le banche e gli investitori vogliono tutti che questo progetto abbia successo. Ciò che dobbiamo fare ora è, altrimenti rischiamo di mettere a repentaglio la capacità dell’Europa di affrontare le sfide all’orizzonte"."Eper creare un’unione dei mercati dei capitali. Nelle mutevoli circostanze che affrontiamo oggi, dove le sfide della deglobalizzazione, della demografia e della decarbonizzazione appaiono sempre più grandi,"Qualcuno sostiene che, a meno che non iniziamo a emettere, che costituiranno in definitiva l'asset sicuro europeo parallelo ai titoli del Tesoro statunitense, questo progetto non avrà successo. - sottolinea la numero uno della BCE - Ma anche se ciò fosse corretto, non dovrebbe impedirci disu altri elementi necessari". "Di fronte a una sfida finanziaria così immensa,", conclude Lagarde.