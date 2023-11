Borsa accoglie obbligazione World Bank. Euronext centrale per listing di bond

BNP Paribas

(Teleborsa) - Lahauna. Si tratta di un'Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile a tasso fisso callable della durata di 5 anni, denominata in euro, per il cui collocamento ha collaborato con"Questo bond, come tutti i bond che emettiamo, è un bond sostenibile, quindi finanzia operazioni di sviluppo sostenibile - ha detto, Vice President & Treasurer della World Bank - I proventi di questa obbligazione andranno a sostenere progetti relativi alla salute, all'istruzione, alle infrastrutture, all'energia in paesi emergenti e in via di sviluppo in tutto il mondo".L'avvio delle contrattazioni ha visto la partecipazione di importanti manager del gruppo, che rappresenta una piattaforma attraente per gli emittenti globali di obbligazioni. "Oggi abbiamo qui la World Bank, che ritorna dopo 5 anni con un emissione retail - ha affermato, amministratore delegato di Borsa Italiana - L'Italia è riconosciuta a livello mondiale, come ci ricordava Jorge Familiar, con la World Bank che solo due volte ha attinto dal retail ed è stato in Giappone e Italia, quindi, e sicuramente anche a livello di Euronext questo è riconosciuto".Testa ha parlato anche del "recente, che sta andando molto bene, con il primary dealer a dare liquidità simile a quello che i sovereign issuer fanno stessa sulla stessa piattaforma. Nei primi giorni di negoziazione stiamo vedendo, e questo è stato anche reso possibile dal fatto che insieme a tutti i nostri colleghi europei abbiamo passato il messaggio alla Commissione europea e chi dovesse poi prendere una decisione in questi termini".Il collocamento di questa Obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile è arrivato in un momento vivace per le raccolte obbligazionarie. "Sicuramente è un. Euronext dà un supporto importantissimo in questo caso in termini di listing, siamo il leader mondiale nella quotazione di bond sui nostri sette mercati - ha detto, Head of Debt and Funds Listing di Euronext - L'Italia ha un ruolo cruciale sotto questo profilo, in particolare perché ha il mercato retail di distribuzione migliore al mondo, il più liquido, testimoniato da alcuni bond come quello dio quello di CDP recentemente, che sono stati oversubscribed in misura davvero eccezionale"."Il bond di oggi quotato qui sul nostro mercato regolamentato MOT della World Bank- ha continuato - perché ovviamente è una distribuzione retail per un'istituzione così importante, dove il bond è un sustainable development bond che aiuterà i progetti della World Bank a realizzare i loro obiettivi, in termini di miglioramento di alcuni progetti di natura ambientale, la riduzione della povertà, progetti che aiutano anche l'infanzia in zone in difficoltà, ma pensiamo anche i paesi e le comunità che in un momento particolare storico hanno bisogno di finanziamento"."Sicuramente questo Bond seppur di un taglio non enorme ha una distribuzione che andrà a clienti italiani retail e daranno una mano su questi progetti - ha aggiunto - ricordando che, cosa che tanti magari non conoscono pensando che sia sovvenzionata da taxpayer, ovvero da imposte, in realtà va sul mercato e così tante altre imprese, banche ed entità pubbliche".