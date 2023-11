Carne artificiale, Camera approva ddl: il divieto è legge e le multe salatissime

(Teleborsa) -, con 159 sì e 53 no, il disegno di legge che introduce ilcioè di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, ed il divieto della denominazione di "carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali".In apertura di seduta era statapromossa dai deputati, che seguiva mesi di polemiche e battaglie fra la maggioranza e le forze di opposizione.Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) guidato dal Ministrocontro i prodotti alimentari creati in laboratorio ed a tutela del vero Made in Italy,, che in mattinata aveva radunato i suoi dinanzi al Palamento,, dove so sono registrate, con uno scambio d'accuse fra Della Vedova e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini."Tuteliamo il nostro cibo, il nostro sistema di alimentazione, per mantenere il rapporto tra cibo, terra e lavoro dell'uomo che ci ha accompagnato per millenni, garantendo la qualità che l'Italia esprime e che è l'espressione della sicurezza alimentare per tutto il pianeta", ha commentato il, aggiungendo "il cibo sintetico, coltivato, lontano dalle nostre tradizioni, non garantisce questo principio. Dobbiamo proteggere i nostri lavoratori, i nostri imprenditori agricoli e i nostri cittadini che hanno diritto a mangiar bene"."Questo cibo attualmente non è consentito in Europa prosegue il titolare del Masaf - e non è stato testato e sperimentato adeguatamente. Siamo ottimisti sul fatto che l'Unione respingerà la possibilità di produrlo, importarlo e commercializzarlo. Il Parlamento europeo attualmente ha respinto con i voti trasversali dei parlamentari Ue qualsiasi emendamento che aprisse a queste procedure".Il Disegno di legge sanziona con unaeuro oppuretotale annuo realizzato nell’esercizio precedente a quello della violazione, maeuro, chi produce o commercia alimenti e mangimi prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.Scatta anche ilvenduto dalle macellerie, salumerie e pescherie, ad esempio l'uso delle denominazioni, ne tantomeno le analoghe denominazioni polpette, hamburger e fishburger "veg".