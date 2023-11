Eurolandia in calo. Monito di Lagarde: non affrettare conclusioni su inflazione

S&P-500

(Teleborsa) -mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo, in attesa deida cui gli investitori sperano di tranne indicazioni sul destino dei tassi d’interesse.Intanto lanel suo intervento a un convegno su inflazione e democrazia organizzato dal ministero delle Finanze della Germania., ha detto di aspettarsi che l'inflazione salga leggermente di nuovo nei prossimi mesi, quindi "non è il momento di cantare vittoria", perché "dobbiamo rimanere attenti ai rischi dell'inflazione persistente" e "c'è ancora strada da fare"Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,19%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +174 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,30%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,24%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,32% sul; sulla stessa linea, ilha perso l'1,27%, terminando la seduta a 31.101 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 21/11/2023 è stato pari a 2,2 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,05 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,59 miliardi.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,58%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,94%, dopo il blitz del ministero dell’Economia che ha chiuso con un’operazione lampo la cessione del 25% del capitale per un incasso per lo Stato di 920 milioni.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,67%),(+1,44%),(+1,43%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,01%.In perdita, che scende del 4,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,05 punti percentuali.