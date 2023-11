Gruppo FS: il Polo Logistica incontra Regioni e Province

(Teleborsa) - L'attuazione delper raddoppiare la quota merci su rotaia e le azioni concrete per innovare nella logistica del nostro Paese sono i principali focus trattati nell’incontro tra il Polo Logistica del Gruppo FS e la Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio della, coordinata dal vicepresidente della Regione Campania. Una occasione importante che ha aperto un fattivo canale di dialogo per la costruzione condivisa, tra istituzioni e Polo Logistica Gruppo FS, della logistica del futuro.. Sono questi i pilastri del Piano industriale del Polo guidato da Sabrina De Filippis, che ha focalizzato l’attenzione sul cambio di prospettiva in atto. L’AD ha messo in evidenza l’importanza dellaper una nuova stagione di dialogo, accompagnata dall’attivazione di partnership strategiche, che trova testimonianza concreta nel MoU appena siglato tra Mercitalia Logistics e MSC per la realizzazione di nuovi terminal dedicati al traffico intermodale marittimo.Come si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, in questo scenario l, attraverso la valutazione di possibili strumenti di contribuzione regionale, in stretta connessione e coerenza con il quadro contributivo nazionale ed europeo, finalizzati a raggiungere gli obiettivi di shift modale, come ha evidenziato Aldo Maietta, Responsabile Affari Regolatori del Polo Logistica.Mercitalia Logistics sta attuando una serie di misure funzionali agli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale a vantaggio dei territori. In questo sensoha approfondito l’evoluzione del modello di business orientata a cambiare il paradigma dell’offerta dei servizi, che integra le diverse modalità di trasporto con un’attenzione particolare al potenziamento dei terminal e delle piattaforme logistiche strategiche per l’Italia e per l’Europa. Servizi e soluzioni logistiche in grado di supportare le diverse filiere merceologiche con un network radicato capillarmente a livello nazionale e in fase di forte rilancio anche verso l’Europa rappresentano la chiave di successo per offrire opportunità di trasporto efficiente e sostenibile alle industrie, conclude Francesco Cacciapuoti Responsabile Commerciale Mercitalia Logistics. L’impegno del Polo Logistica continuerà in questa direzione, mettendo in campo azioni concrete per l’economia dei territori e del Paese, ascoltandone le esigenze e sfruttando le opportunità.