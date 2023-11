Opyn finanzia PMI italiane con 300 milioni stanziati da Azimut, Natixis e illimity

Azimut

(Teleborsa) -, piattaforma tecnologica attiva nel Digital Lending as a Service, ha annunciato con, Natixis CIB ela finalizzazione di unache verranno raccolti attraverso l'emissione di note da parte di un nuovo veicolo denominato Anubi SPE, a cui verranno trasferiti i prestiti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.La cartolarizzazione è stata strutturata da Natixis CIB in qualità di Lead arranger e illimity nel ruolo di Co-Arranger. Le due banche potranno sottoscrivere le note senior per un importo complessivo massimo di 270 milioni di euro. Il Gruppo Azimut attraverso i suoi fondi di private debt agisce quale originator dei prestiti e potrà sottoscrivere le note mezzanine per un importo massimo di 15 milioni di euro e le note junior per massimo 15 milioni di euro. L'e della garanzia verrà interamenteI finanziamenti saranno concessi alle PMI italiane e avranno una durata massima di 6 anni, comprensivi di 1 anno di preammortamento, con une saranno assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Le aziende che richiederanno il prestito saranno valutate in 24 ore grazie alla tecnologia messa a servizio da Opyn.