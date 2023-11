GPI, CdA selezionea offerte non vincolanti per controllata Argentea

GPI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disi è riunito in data odierna per esaminare le manifestazioni d'interesse ricevute nell'ambito del processo competitivo volto alla valorizzazione della controllata Argentea.A seguito di un’attenta valutazione delle manifestazioni di interesse non vincolanti, sin qui ricevute, trasmesse da primari investitorinazionali e internazionali, il Consiglio ha così selezionato un ristretto numero di controparti da ammettere alla seconda fasedel processo.