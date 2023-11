Pagamenti, Bertin (Bain): attesa proliferazione di applicazioni guidate da generative AI

(Teleborsa) - "e anche nel 2022 il valore dei pagamenti con carta è cresciuto double digit. Detto questo,dei pagamenti digitali, con i pagamenti con carta che rappresentano il 40% circa dei consumer payments, mentre la media europea è al 55%. C'è però un trend incoraggiante di crescita, basti pensare che nel 2015 la penetrazione dei pagamenti con carta era al 21% e abbiamo più o meno raddoppiato negli ultimi 7 anni". Lo ha detto a Teleborsa, Associate Partner di, in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI.Secondo Bertin, "è un mercato in continua evoluzione, che è caratterizzato da innovazione da un lato per semplificare l'accettazione dei pagamenti per gli esercenti lungo due grandi direttrici: c'è una continuarispetto all'hardware e la; è il caso del soft POS, con cui si può utilizzare il cellulare per accettare un pagamento. Dall'altro lato, l'altra grande direttrice è l'integrazione del software di pagamento in software per gestire la cassa e il negozio, consentendo una gestione integrata - ad esempio per un ristorante - del pagamento con gli ordini e i tavoli, del delivery e le consegne, quindi grandi benefici"."Innovazione è anche lato consumatore con una- ha spiegato l'esperto - Si è passati dalla dematerializzazione della carta attraverso digitalizzazione in wallet e in wearable devices fino a pagamenti veramente invisibili, che avvengono con un click in una app"."La industry dei pagamenti è fortemente guidata dal tech - ha affermato Bertin -. Quindi tutti i principali attori stanno identificando primi use cases e applicazioni concrete, che vanno dalla generazione di contenuto personalizzato che potrebbe abilitare un marketing sempre più efficace, all'advanced analytics sempre più precisi che possano consentire una customer segmentation che genera più insight fino a chat bot personalizzati o banalmente riuscire ad analizzare informazioni che arrivano dai input in maniera molto più veloce"."In sintesi, ci aspettiamo unaconcrete nei prossimi mesi e anni, in grado di trasformare progressi aziendali su diverse aree, da IT alle operation, marketing e via dicendo, quindi direi che", ha concluso il manager di Bain.